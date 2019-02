Pallanuoto femminile | Serie A1 2019 | cadono Catania e Padova | volano Roma e Rapallo

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : la 12ma giornata riserva tanti scontri diretti. Ne sapremo di più su Final Six e salvezza diretta : In attesa del recupero tra Rapallo e Roma, la Serie A1 di Pallanuoto femminile si appresta a vivere la 12ma giornata, che sarà ricca di scontri diretti, sia in chiave salvezza, che in ottica Finale Six e vetta della classifica. Sabato 9 aprirà le danze alle ore 13.45 lo scontro diretto tra Verona e F&D H2O: in caso di vittoria delle padrone di casa, le ospiti avranno un piede nella Serie inferiore, dato il gran distacco da quella che sarà ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per la sfida di Europa Cup in Francia. 14 azzurre per il Setterosa di Fabio Conti : Una vittoria nei tempi regolamentari per conquistare aritmeticamente il primo posto nel Girone B e accedere direttamente alle semifinali di Europa Cup di Pallanuoto femminile, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 marzo. Le azzurre vogliono centrare uno dei tre pass per la Super Final di World League, che si disputerà a Budapest dal 4 al 7 giugno e che metterà in palio un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia giocherà a ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane dell’undicesima giornata di A1. Chiappini e Queirolo in forma nazionale : Undicesima giornata per il campionato italiano di A1 di Pallanuoto femminile, la seconda per quanto riguarda il girone di ritorno: successi netti per le prime della classe Ekipe Orizzonte Catania e Plebiscito Padova. Andiamo a rivivere gli incontri di sabato con le migliori italiane in acqua. Elisa Queirolo: una delle veterane del Setterosa, galvanizzata dal trionfo della nazionale, torna in campionato e mette a segno quattro reti utili al suo ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : risultati e classifica dell’undicesima giornata. Vittorie per Ekipe Orizzonte Catania e Plebiscito Padova : Undicesimo turno per quanto riguarda la regular season del campionato femminile di A1 di Pallanuoto: Vittorie semplici per le prime della classe. Nessun problema per L’Ekipe Orizzonte Catania e per il Plebiscito Padova che si impongono rispettivamente in trasferta a Milano e in casa con l’F&D H2O. Da segnalare in zona Final Six le Vittorie di Rapallo e SIS Roma. Andiamo a rivivere la giornata odierna con tutti i risultati e la ...

Pallanuoto femminile - A1 2019 : undicesima giornata - trasferta a Milano per L’Ekipe Orizzonte Catania : Senza soste la regular season del campionato femminile di A1 di Pallanuoto: ci si avvicina al momento fondamentale della stagione, vicini alla Final Six, dunque tutte le squadre andranno a caccia degli ultimi posti a disposizione. Andiamo a scoprire l’undicesima giornata. trasferta insidiosa a Milano per L’Ekipe Orizzonte Catania, prima della classe: nove vittorie ed una sconfitta per le siciliane che stanno legittimando sempre più ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : clamoroso a Verona - Padova cade 7-6. Pari tra Florentia e Milano : Accade l’imponderabile a Verona: le padrone di casa battono per 7-6 le campionesse d’Italia del Padova nel posticipo della decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ed ora possono anche pensare alla salvezza senza passare dai playout, soprattutto in vista dei due scontri diretti delle prossime giornate contro le ultime due della classe. Padova invece resta a -5 dal Catania. Nell’altro incontro di giornata 8-8 tra ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019 : sorteggio da brividi per le italiane. Catania-Sabadell e Ujpest-Padova : Dopo il secondo posto nella fase a gironi preliminare si prospettava un sorteggio duro per Catania e Padova e l’urna di Nyon ha riservato duri scogli nei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile per le squadre italiane. Per le etnee ecco il temibilissimo Sabadell, squadrone iberico, mentre per le patavine ci sarà l’Ujpest, squadra magiara che nei preliminari ha battuto il Catania e lo scorso anno eliminò le venete ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Olympiacos-Padova 9-9. Le campionesse d’Italia vanno ai quarti da seconde : Serviva una vittoria, invece arriva un pari: il Padova impatta sul 9-9 con l’Olympiacos e passa ai quarti dell’Eurolega di Pallanuoto femminile da seconda classificata, e così incrocerà una delle vincitrici dei gironi eliminatori nella prima fase ad eliminazione diretta. Le patavine però dimostrano di potersela giocare alla pari con chiunque. Partono meglio le elleniche, che in un minuto e mezzo vanno già sul 2-0, ma al tramonto ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Lille-Catania 5-15. Etnee ai quarti da seconde : Obiettivo centrato: il Catania batte per 15-5 il Lille ed accede ai quarti dell’Eurolega femminile da seconda del raggruppamento, incrociando così nel primo turno ad eliminazione diretta una delle formazioni che hanno vinto i quattro gironi eliminatori. Gara a senso unico quella odierna, che le Etnee dominano fin dal via. Nel primo quarto infatti le siciliane vanno sul 5-0 e chiudono già i conti: in gol tre volte Garibotti, oltre a ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Rapallo-Vouliagmeni 5-13. Termina l’avventura europea delle liguri : Troppo forte per il Rapallo la formazione ellenica del Vouliagmeni: le greche si impongono con il largo punteggio di 5-13 e passano ai quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile. Per le liguri invece il cammino europeo è già Terminato, al culmine di una fase eliminatoria che ha portato una sola vittoria e ben tre sconfitte. Partita indirizzata già dopo soli otto minuti, conclusi col punteggio di 1-5: Viacava trova la via del ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Kosice-Rapallo 6-21. Le liguri continuano a sperare nei quarti : Il Rapallo continua a sperare nella qualificazione ai quarti dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le liguri schiantano per 6-21 le padrone di casa del Kosice e domattina si giocheranno il tutto per tutto contro le elleniche del Vouliagmeni nella sfida decisiva. Alla formazione italiana servirà però una vittoria con due reti di scarto. Senza storia la sfida odierna, finita praticamente dopo soli otto minuti: nel primo quarto Rapallo è già ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Padova-Matarò 11-7. Campionesse d’Italia già ai quarti : Padova è già ai quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le Campionesse d’Italia battono anche il Matarò, per 11-7, e restano in testa al raggruppamento in compagnia delle elleniche dell’Olympiacos, contro le quali domattina si giocheranno il primato. Alle patavine servirà una vittoria per cercare un miglior accoppiamento nella fase ad eliminazione diretta. Nel primo quarto le padrone di casa cercano di ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Padova-Ugra Khanty 15-5. Ottimo esordio delle venete : Ottimo esordio per Padova nei preliminari dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le campionesse d’Italia, che giocano in casa il raggruppamento, spazzano via per 15-5 l’Ugra Khanty e si apprestano a disputare tra domani e domenica le due sfide decisive per il passaggio ai quarti. Poker di Armit, tripletta per Grab. Nel primo parziale partenza a rilento della formazione italiana, che va sotto due volte, prima sullo 0-1 e poi ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Ethnikos-Catania 5-15. Riscatto delle etnee - quarti ad un passo : Pronto Riscatto del Catania nella terza gara dei preliminari dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le etnee schiantano per 15-5 le greche dell’Ethnikos Pireo e prenotano il secondo posto nel girone, che assicura il passaggio ai quarti di finale della manifestazione. Sugli scudi Bianconi, autrice di cinque reti e Garibotti, per quattro volte in gol. Gara virtualmente chiusa già nel primo quarto con le siciliane avanti 6-1 in soli ...