HBO conferma la data ufficiale di Big Little Lies 2 e lancia Veep e Chernobyl

optimaitalia

(Di sabato 9 febbraio 2019)Laè arrivata e possiamo finalmente iniziare il conto alla rovescia per la messa in onda di Big2. Proprio come aveva già rivelato in tv Nicole Kidman, sembra proprio che i nuovi episodi saranno disponibili negli Usa da giugno anche se ancora non si conosce il giorno preciso ma si parla sempre più insistentemente di domenica 2 giugno.L'annuncio è arrivato all'incontro della stampa con la rete che hato anche la nuova stagione didopo lo stop per permettere a Julia Louis-Dreyfus di combattere la sua lotta contro il cancro. Proprio nelle scorse ore HBO ha annunciato anche l'esordio della miniserie drammaticae la commedia spagnola Los Espookys.I sette episodi di Big2 dovrebbero andare in onda dal 2 giugno portando sullo schermo non solo letissime Reese, Witherspoon e Kidman ma anche la tre volte vincitrice ...