Colombia | omicidio-suicidio | madre si lancia da un ponte trascinando con sé suo figlio

(Di sabato 9 febbraio 2019) Si èta da unalto più di 100 metri, tenendo stretto tra le braccia il suo bambino, disperata e schiacciata dai debiti. Così Jessy Paola Moreno Cruz, 32 anni, ha messo fine alla sua vita e a quella di May Ceballos il suo bambino di 10. La tragedia si è consumata nella giornata di venerdì 8 febbraio, sulLa Variante nella località di Ibague, nell’areana centro-occidentale di Tolima.Per minuti interminabili i soccorsi hanno tentato, senza esito e con tutti i mezzi a disposizione, di dissuadere la donna mentre restava in bilico sulla balaustra delminacciando di buttarsi con il suo bambino. Molti in rete hanno pubblicato i video di quei tragici minuti che precedono l’: dalle immagini si vedono i soccorritori disperati e Jessy Paolarsi nel vuoto tra le urla degli spettatori attoniti e quelle di suo...