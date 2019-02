Napoli | Hamsik vuole andare via | trattativa riaperta con il Dalian

Napoli - Hamsik al Dalian : la fumata è cinese : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Allegria Napoli: Hamsik si siede sui compagni. E Insigne salta l'ostacolo...

Hamsik Cina - ripresa la trattativa tra Napoli e Dalian Yifang : Hamsik Cina – trattativa tutt’altro che chiusa quella tra il Napoli e il Dalian Yifang per il trasferimento del centrocampista e capitano del club azzurro nella squadra della Super League cinese. Infatti, nonostante l’annuncio nella giornata di ieri tramite il proprio account Twitter ufficiale della società partenopea, sarebbero ancora in corso i contatti tra le […] L'articolo Hamsik Cina, ripresa la trattativa tra Napoli ...

Calcio Napoli - Hamsik assente all'allenamento di oggi : Marek Hamsik non ha partecipato all'allenamento di oggi del Napoli. Da fonti del club azzurro si apprende che il centrocampista slovacco aveva già ottenuto dei giorni di riposo in vista del suo ...

Napoli - la trattativa Hamsik-Dalian è riaperta : lo slovacco in permesso salta Firenze : Marek Hamsik al Dalian Yifang è un'operazione di mercato tutt'altro che chiusa. Dopo lo stop alla trattativa imposto dal Napoli, per nulla convinto dagli accordi economici con la società cinese, si ...

Napoli - caso Hamsik : trattativa arenata - il legale spiega l’accaduto : Marek Hamsik ancora non si e’ trasferito in Cina, il capitano del Napoli al momento vive in un limbo in attesa di risvolti Il Napoli sta ancora vivendo una situazione di incertezza in merito al suo capitano Marek Hamsik. La trattativa per il suo trasferimento in Cina sembra essersi improvvisamente arenata, anche se non e’ ancora definitivamente tramontata. Fulvio Marrucco, legale di Marek Hamsik, ha rivelato quanto sta ...

Calciomercato Napoli : Hamsik - il Dalian si ripresenta. Ecco la situazione : Calciomercato Napoli: Hamsik, il Dalian si ripresenta. Ecco la situazione Questo febbraio per Marek Hamsik si sta rivelando molto particolare. A inizio del mese, una notizia lanciata direttamente dalle sue parole: il capitano, aveva ammesso di aver accettato un’offerta dalla Cina, da parte del Dalian, consistente in 9 milioni di euro netti per tre stagioni. Tutti i tifosi partenopei sono rimasti sorpresi dalla decisione del loro ...

Retroscena Hamsik - ecco cosa chiede il Napoli per venderlo : Napoli - La trattativa fra il Napoli e il Dalian per Hamsik continua. Dopo la chiusura del club partenopeo di ieri attraverso un comunicato, oggi le parti sono tornate a dialogare. Il Napoli si è ...

Napoli - il legale di Hamsik riapre la trattativa con i cinesi : “a Firenze non ci sarà” : “Hamsik non è stato convocato per Firenze. Se la trattativa dovesse saltare definitivamente, farà un passo indietro e non ci sarà alcun problema”. Sono le importanti dichiarazioni di Fulvio Marrucco, legale di Marek Hamsik, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio CRC. “Ho visto Marek prima scoppiasse questa bomba l’altro ieri. Lui era pronto a partire. Per me la trattativa non è chiusa, ma resta il mio ...

Di Marzio : “Il Napoli ha lasciato libero Hamsik fino a lunedì» : La trattativa La trattativa tra Napoli e Dalian per Marek Hamsik non può dirsi chiusa. Lo ricorda Gianluca Di Marzio. Il giornalista scrive che il Napoli ha lasciato libero Hamsik fino a lunedì. Quindi non sarà convocato per Fiorentina-Napoli. Hamsik non partirà per Madrid per le visite mediche fino a che non avrà la garanzia che l’operazione è chiusa, ma nel frattempo preme affinché la trattativa si sblocchi. Nel caso in cui la trattativa ...

Napoli-Hamsik - ora è un caso. Il giocatore assente all’allenamento : NAPOLI HAMSIK, storie tese – Non avrà preso sicuramente ben, Marek Hamsik, l’annullamento (o meglio, citando il tweet del Napoli, la sospensione) del passaggio al Dalian. Il club cinese, stando al comunicato azzurro, non avrebbe rispettato i patti inerenti le modalità di pagamento stipulate e decise precedentemente. Secondo quanto fatto trapelare dal Napoli infatti il […] L'articolo Napoli-Hamsik, ora è un caso. Il giocatore assente ...

Napoli - Hamsik ora è un caso! Salta il trasferimento e lo slovacco non si allena : Come un fulmine a ciel sereno, il trasferimento di Marek Hamsik dal Napoli al Dalian è stato bloccato.Il Napoli attraverso un comunicato ufficiale postato su twitter ha annunciato di soprassedere al trasferimento di Marek Hamsik al Dalian Yifang. Una frenata inaspettata visto che il giocatore aveva già salutato tutti i suoi compagni di squadra oltre che tutto lo staff del Napoli. Stamattina, inoltre, erano state fissate le visite mediche a ...

Napoli - Hamsik non si presenta all’allenamento : la situazione da Castel Volturno : E’ una situazione sempre più delicata per quanto riguarda il futuro del centrocampista del Napoli Marek Hamsik, nel dettaglio era praticamente tutto fatto per il trasferimento dello slovacco in Cina, poi nella giornata di ieri tutto è incredibilmente saltato. Sono cambiate le condizioni dal punto di vista economico che non sono andate giù al presidente De Laurentiis, è stato garantito un pagamento pluriennale che però non è stato ...

Napoli - brusca frenata nella cessione di Hamsik al Dalian : lo slovacco però non si presenta a Castel Volturno : Il centrocampista del Napoli non si è presentato questa mattina al centro di allenamento degli azzurri, prendendosi un po’ di tempo per valutare la situazione Sembrava tutto fatto, invece pare essersi inceppato qualcosa nella trattativa tra Napoli e Dalian per la cessione di Marek Hamsik. Il club di De Laurentiis ha deciso di interrompere l’operazione per un mancato accordo sui termini di pagamento, dal momento che la società ...

Napoli - Hamsik assente all'allenamento : trattativa ancora aperta : ROMA - Marek Hamsik non è a Castelvolturno. La telenovela del suo trasferimento in Cina continua, arricchita di un nuovo capitolo: quando tutto sembrava saltato, con il Napoli ad impuntarsi sul ...