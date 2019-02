La manager più pagata di Apple ha lasciato Apple

Digitale : 4.manager a Connext - più manager per vincere sfida innovazione : Roma, 5 feb. (Labitalia) - A Connext 2019, il nuovo evento di partenariato industriale di Confindus[...]

manager più potenti dei politici : perché Eni e Descalzi sono intoccabili nonostante i processi per corruzione?

Project manager a Dortmund. “In busta paga 700 euro in più rispetto all’Italia. I miei amici? Tutti emigrati per lavoro” : “Mai nella mia vita avrei pensato di andare in Germania, nemmeno da turista”. E invece Davide Randazzo, catanese 31 anni, oggi vive e lavora a Dortmund, città tedesca di 586mila abitanti, lontana dalla vivace Monaco o dalla cosmopolita Berlino. Davide lavora come Project manager per una delle più grandi start up tedesche del turismo: ha trasformato in una professione la sua passione per i viaggi, che lo ha portato a vivere ...

Le scuse di Macron : “Rabbia giusta”. Ora tasse ai manager e salari più alti : Un quarto d’ora per convincere. Nell’inverno caldo della Francia Emmanuel Macron parte alla riconquista dei gilet gialli con una serie di misure choc volte a rilanciare il potere d’acquisto. Nel messaggio solenne alla nazione dall’Eliseo, dopo giorni di silenzio, il fondatore di En Marche in caduta libera nei sondaggi ammette che la collera montata...

Il nuovo album di Tiziano Ferro sarà “il più bello” della sua carriera - parola del manager che svela anche il mese di uscita : Il nuovo album di Tiziano Ferro arriverà nell'autunno del 2019: era già noto. A parlare del nuovo progetto discografico dell'artista di Latina è oggi il suo manager, Fabrizio Giannini, che lo segue ormai da più di un decennio. La produzione di Timbaland sarà il coronamento di un disco ben lavorato che sorprenderà di sicuro i fan. Accennando ai nuovi progetti di Tiziano Ferro con Rolling Stone, Fabrizio Giannini anticipa che l'album sarà ...