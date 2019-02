Senza biglietto dà una testata al capotreno che decide di proseguire per non accumulare

L'autista la fa scendere dall’autobus perché Senza biglietto - 21enne muore assiderata : Una storia tanto assurda quanto drammatica, quella di Iryna Dvoretska, studentessa ucraina di medicina di 21 anni che è morta assiderata dopo essere stata cacciata dall'autobus perché senza biglietto. Erano le 4 di mattina nel nord dell'Ucraina, mentre il termometro segnava -20 gradi e il conducente del mezzo su cui Iryna viaggiava ha deciso di fare scendere la giovane, nonostante le condizioni climatiche. A riportare la vicenda, ...

Senza biglietto sul bus : studente prende a pugni il controllore : Ha colpito con un pugno al volto il controllore che gli aveva chiesto il biglietto. L'ultimo episodio di violenza a bordo di un bus si è verificato sulla linea 120 che collega Treviso a Vittorio Veneto.Un giovane studente, seduto in ultima fila, è stato sorpreso Senza titolo di viaggio. Così il controllore, un 50enne residente a Vittorio Veneto, lo ha fermato in attesa dei controlli e dell'identificazione da parte delle volanti del ...

Bari - capotreno delle Sud Est aggredito da un passeggero Senza biglietto : Un capotreno delle Ferrovie Sud-est è stato aggredito da un viaggiatore sprovvisto di biglietto. E' successo mercoledì 16 gennaio sul treno partito da Bari alle 16,29 e diretto a Putignano. L'episodio ...

Metro - baby bullo Senza biglietto dà pugni al controllore : naso fratturato : Un pugno dritto in faccia perché voleva redigergli il verbale. È questo l'epilogo dell'aggressione subita da un controllore dell'Anm, A.F., operatore delle funicolari prestato al servizio di ...

Pistoia - ubriachi e Senza biglietto creano disordini su un treno : arrestati : Domenica sera 6 gennaio, cinque ragazzi nigeriani di circa vent'anni sono saliti su un treno diretto a Firenze e hanno creato caos e malumore all'interno del mezzo di locomozione attuando comportamenti molesti nei confronti degli altri passeggeri. I cinque extracomunitari, in evidente stato di ebbrezza e privi di biglietto di viaggio, sono stati invitati a scendere dal mezzo dal capotreno anche in seguito alle proteste degli altri viaggiatori. I ...

Sale sul treno Senza biglietto e aggredisce poliziotto : arrestato 25enne : Si trovava a bordo di un treno proveniente da Perugia e diretto a Foligno il 25enne nigeriano accusato di resistenza, lesioni e false attestazioni a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie ...

FOLIGNO - IN TRENO Senza biglietto AGGREDISCE POLIZIOTTO : FOLIGNO Nei giorni scorsi, a bordo di un TRENO proveniente da Perugia, un 25enne nigeriano, avente precedenti di polizia, irregolare sul territorio nazionale e in Italia SENZA fissa dimora, veniva ...

Busto Arsizio - autista autobus aggredito da quindicenni ubriachi Senza biglietto : Quattro minorenni sono stati denunciati dalla polizia per aver aggredito, ubriachi e senza biglietto, il conducente di un autobus, a Busto Arsizio , Varese, . Uno di loro ha anche ripreso tutto con il ...

Corinaldo - una mamma denuncia : “C’è chi è entrato in discoteca Senza biglietto” : La mamma di una 15enne, che si trovava sabato notte nella discoteca, ha raccontato le possibili irregolarità nella vendita dei biglietti: "Mia figlia non ha comperato il biglietto, ma aveva prenotato un tavolo, fuori del locale un giovane addetto alle pr è passato a riscuotere i pagamenti, poi ha consegnato un braccialetto giallo per l'ingresso e un tagliando, senza marchi, per la consumazione".Continua a leggere

Atac : Raggi - novembre record +36% multe passeggeri Senza biglietto : 'Fare il biglietto deve diventare una cosa normale. Lo abbiamo detto più volte e gli ultimi dati di Atac sulla lotta all'evasione tariffaria ci dicono che possiamo vincere questa battaglia. novembre è ...