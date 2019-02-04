Traffico Roma del 04-02-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 09.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA LAURENTINA E LA VIA OSTIENSE. SI STA’ IN FILA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. IN DIREZIONE OPPOSTA CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA VIALE PALMIRO ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 09 : 00 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane via Ostiense se sei in fila lungo l’intero percorso Urbano dell’a24 in direzione della capitale indirizzo posto Ci sono code per incidente tra Viale Palmiro Togliatti e raccordo in uscita ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA CASSIA E CASAL DEL MARMO. SI STA’ IN FILA LUNGO L’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. RALLENTAMENTI SULLA IN TANGENZIALE EST TRA LA ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 07.50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SI VIAGGIA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NAPOLI E L’USCITA LAURENTINA SI STA’ IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma. RALLENTAMENTI IN ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NAPOLI E L’USCITA LAURENTINA SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma. SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VILLA ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA. BREVI RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO. ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SULLA STATALE 3 FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 IN ENTRATA IN CITTA’. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA NTERNA. PRUDENZA PER UN ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SULLA STATALE 3 FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 IN ENTRATA IN CITTA’. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA A RILENTO ALL’ALTEZZA DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA, PRUDENZA PER UN ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SULLA STATALE 3 FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 IN ENTRATA IN CITTA’. . PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DI VIA GUGLIELMO CAPPA, UN’ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO IN ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DI VIA GUGLIELMO CAPPA, UN’ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO IN PIAZZALE NUMA POMPILIO ALL’INCROCIO CON VIALE DELLE TERME DI CARACALLA.. NELLA ZONA ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 14:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico AL MOMENTO REGOLARE . NELLA ZONA DI OSTIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA CARLO CASINI ALL’ALTEZZA DI VIA RomaGNOLI. SEMPREA A OSTIA SI SVOLGE IN VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE, UNA MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … FINO ALLE 18 VIA MERULANA SARA’ CHIUSA AL TRANSITO TRA VIA GUICCIARDINI E VIALE MANZONI PER LAVORI SULLE POTATURE . DEVIAZIONI DEL Traffico SUL POSTO. DISAGI AL Traffico ALLE 17 PRSSO IL PALAEUR DOVE E’ IN PROGRAMMA LO SPETTACOLO THE ILLIONIST , APERTURA DEI CANCELLI ALLE 15.30 AD ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … QUESTA MATTINA IN VIA MERULANA CHIUSURA AL TRANSITO TRA VIA GUICCIARDINI E VIALE MANZONI PER TAGLIO DI ALBERI . DEVIAZIONI DEL Traffico SUL POSTO . IL TERMINE PREVISTO PER LE 18 OGGI SCATTATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER LE CELBRAZIONI IN VATICANO DOVE POTRANNO ESSERCI DIFFICOLTA’ ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INCOLLONAMENTI SULLA PONTINA A CAUSA DI LAVORI IN CORRISPONDENZA DI CASTEL RomaNO VERSO LA CAPITALE IN CITTA’ UN INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTI E’ AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PONTE SUBLICIO, COMPLICE ANCHE LA PIOGGIA DI QUESTI GIORNI, RACCOMANDIAMO MASSIMA PUDENZA ALLA GUIDA QUESTA ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN CITTA’ ANCHE PERL MALTEMPO UN INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTIE’ AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PONTE SUBLICIO OGGI SCATTATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER LE CELBRAZIONI IN VATICANO DOVE POTRANNO ESSERCI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ED INOLTRE TRA LE 09.30 E LE 11 HA PRESO IL VIA LA ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 10 | 00
VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 09.50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 10:00 (Di lunedì 4 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 09.50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA LAURENTINA E LA VIA OSTIENSE. SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA PORTUENSE STESSA SITUAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA DI VIA DELL’OCEANO ATLANTICO ED IN VIA DI DRAGONCELLO IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI PESCATORI. PER LAVORI CHIUSE VIA DELLA MAGLIANELLA E VIA DI BRAVA TRA VIA DELLA RISERVA DELLA TORRETTA E VIA DEL PESCACCIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI FINO AL PROSSIMO 15 FEBBRAIO . PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LA LINEA TRAM 19 ...
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romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 04-02-2019 ore 10:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per Traffico Congestionato - zazoomnews : Traffico Roma del 04-02-2019 ore 09:00 - #Traffico #04-02-2019 #09:00 -
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