Se la «regina» Helen Mirren approva Meghan Markle | «Ha un incredibile autocontrollo»

vanityfair

(Di lunedì 4 febbraio 2019)e Harry a Bristole Harry a Bristole Harry a Bristole Harry a Bristole Harry a Bristole Harry a Bristole Harry a Bristole Harry a Bristole Harry a Bristole Harry a Bristole Harry a Bristole Harry a Bristol«Penso che dal momento in cui la sua relazione è diventata pubblica si è comportata con, eleganza, disciplina, semplicità e umanità».può essere fiera: questi complimenti non le arrivano – almeno ufficialmente – da Sua Maestà ma da una degna «sostituta»:, dama dell’impero britannico, colei che ha vinto un Oscar (nel 2017) nei panni di The Queen.LEGGI ANCHEL'trasformazione del principe Harry (con lo zampino di...