Inter | un grande ex | ' Spalletti? Spero riesca a finire la stagione | Conte'

Antonio Conte sotto la sede dell’Inter - il commento di Marotta : “Milano è una grande città”… : Antonio Conte sotto la sede dell’Inter fa drizzare le orecchie ai tifosi nerazzurri: il commento di Beppe Marotta dopo lo strano avvistamento Antonio Conte è stato pizzicato sotto la sede dell’Inter nel centro di Milano. Potrebbe trattarsi solo di un caso, ma quanto successo e riportato da “BeIN Sports” ha destato l’attenzione dei tifosi nerazzurri. Mentre Conte, interpellato sull’accadimento, ha dichiarato “contatti? No ...

Asd Judo Frascati - altra grande prova della Favorini : seconda al trofeo Internazionale “Alpe Adria” : Roma – Flavia Favorini si sta affermando sempre di più come una dei migliori talenti del Judo giovanile europeo. Nella 24esima edizione del trofeo internazionale “Alpe Adria” che si è disputato nello scorso fine settimana a Lignano Sabbiadoro (in provincia di Udine), la talentuosa atleta classe 2000 dell’Asd Judo Frascati ha ottenuto uno splendido secondo posto. Davvero notevole il percorso dell’atleta allenata dal maestro Nicola Moraci: ...

WWE – Ritorna Halftime Heat : appuntamento con il grande wrestling durante l’Intervallo della finale del Superbowl! : WWE Halftime Heat andrà in onda durante l’intervallo della finale del Superbowl fra Patriots e Rams: match da urlo con Aleister Black, Ricochet e Velveteen Dream che sfideranno Tommaso Ciampa, Johnny Gargano e Adam Cole WWE Halftime Heat è tornato! Per la prima volta dopo 20 anni, e per la prima volta in live streaming sulle piattaforme WWE, il grande show del wrestling avrà luogo durante l’intervallo dell’attesissima partita tra New ...

Champions League - è una corsa bellissima : 8 squadre in 10 punti - Inter risucchiata nella grande mischia : E’ andata in scena la 21^ giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che ha portato importanti indicazioni soprattutto per la zona Champions League, sempre più scoppiettante ed in grado di regalare emozioni fino all’ultima giornata. In grande calo l’Inter di Luciano Spalletti, i nerazzurri non sono assolutamente sicuri del secondo posto e dovranno lottare per confermarsi nelle prime quattro posizioni ...

Internazionali - Cairoli parte alla grande. Battuto Gajser : Buona la prima per Antonio Cairoli, Ktm,. Il nove volte campione del mondo ha cominciato con una doppietta la nuova stagione, vincendo il round iniziale degli Internazionali d'Italia di Motocross a ...

Torino-Inter - Mazzarri : 'Fatto salto di qualità - ora sempre cattivi'. Belotti : 'C'era grande voglia di vincere' : ... ma protagonista di una partita di enorme sacrificio: " Diciamo che c'era grande voglia di vincere , da parte mia e della squadra " le sue parole nel post gara a Sky Sport - la vedevo negli occhi dei ...

Addio a Jean Guillou - ultimo grande organista di fama Internazionale : Addio all'ultimo grande organista francese di fama mondiale: il compositore e pianista Jean Guillou, titolare del monumentale organo di Saint-Eustache a Parigi per oltre mezzo secolo , 1963-2015, , è ...

Ariana Grande verso Sanremo 2019 : il punto sugli ospiti italiani ed Internazionali : Ariana Grande a Sanremo 2019, tra i superospiti internazionali. Anzi, potrebbe in realtà essere l'unica cantante straniera di un Festival di Sanremo dedicato interamente alla musica italiana - sia sul fronte dei Campioni in gara che su quello degli ospiti - come anticipato da Claudio Baglioni. Alle prime conferme sugli ospiti italiani - ultima in ordine di tempo ad essere annunciata al Festival è la cantante salentina Alessandra Amoroso - si ...

Alessio Boni Intervista : la sfida più grande affrontata in La Compagnia del Cigno : Alessio Boni, come è stato per lui interpretare il professor Luca Marioni in La Compagnia del Cigno: la sfida più grande prima di andare in scena Il debutto in TV de La Compagnia del Cigno è stato un grande successo. Le critiche avanzate dai vari conservatori italiani, ad oggi, non hanno avuto alcun effetto negativo […] L'articolo Alessio Boni intervista: la sfida più grande affrontata in La Compagnia del Cigno proviene da Gossip e Tv.

Mauro Icardi il grande assente di Inter-Sassuolo : L’ultima volta che Icardi aveva toccato solo sedici palloni in una gara, era finita con un gol nel recupero nel derby, con un movimento che i bambini che studiano da centravanti riguardano per imparare, con il solito «presente» urlato all’appuntamento con il gol.Con il Sassuolo no, per Mauro Icardi in comune con il derby ci sono solo quei sedici tocchi. Il resto è tutto diverso, compreso il movimento sull’ultimo cross che poteva ...

Inter-Sassuolo - bambini sugli spalti : “sarà una grande festa” : “Sabato a San Siro sarà una grande festa per tutti. Per i ragazzi delle scuole sugli spalti, per le società sportive che hanno condiviso la nostra proposta per diffondere un messaggio di fair play, per il mondo dello sport. Ci saranno 49 scuole di Milano e provincia per un totale di 3.400 persone fra ragazzi e loro accompagnatori. Ci sarà anche Max, che dalla Scozia potrà realizzare il sogno di veder giocare dal vivo la sua squadra ...

Rinnovo Icardi - domani il grande giorno : incontro tra Wanda Nara e l’Inter : Rinnovo Icardi, domani i vertici dell’Inter incontreranno l’agente del centravanti, la compagna Wanda Nara Inter, domani sarà il tanto agognato giorno dell’incontro tra la dirigenza nerazzurra e Wanda Nara per il Rinnovo di Mauro Icardi. Una data tanto attesa dai tifosi interisti che fremono per conoscere il futuro del proprio capitano, alla ricerca di un accordo economicamente più corposo. Marotta ha tranquillizzato ...