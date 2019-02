Fico | No alla Tav Salvini? Mi farei processare La replica del vicepremier

Fico attacca - ancora - Salvini : "Vada a processo - no alla Tav" : L'Europa oggi è una grande opportunità rispetto al passato, è quel luogo per dibattere e per equilibrare gli stati del mondo. L'Europa deve essere modificata mantenendo le basi reali '. Il presidente ...

Fico attacca (ancora) Salvini : "Vada a processo - no alla Tav" : Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, parla a Che tempo che fa di Fabio Fazio. E su migranti, Tav e processo Diciotti, il presidente della Camera torna a "sfidare" Matteo Salvini. E apre una nuova piccola crisi all'interno della maggioranza."Le persone vanno sempre salvate. Se ci sono persone che stanno male, considerato che non sono sacchi di patate, dopo un minuto devono essere fatti sbarcare". Il riferimento è ovviamente a ...

Sanremo al via - dai tempi del boom alla crisi del mercato discograFico : Sta per alzarsi il sipario sulla 69esima Edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai Uno da martedì 5 a sabato 9 febbraio , la seconda sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni che sarà ...

Raffaella Fico sono ricorsa alla chirurgia estetica : La showgirl Raffaella Fico spesso è presa di mira sui suoi social: “sono ormai 11 anni che mi arrivano critiche, ma mi scivolano addosso”. Il suo caso è stato affrontato in un’intervista concessa al programma Storie Italiane:” Io chirurgia estetica non ne ho fatta a parte il se…o ritoccato. Le foto che pubblico sono un po’ modificate con le app, e poi c’è il make up. C’è chi ti attacca sul web e chi ti sostiene: anche quando ...

Juventus in difFicoltà - Agnelli alla Continassa con Allegri : Una dura lezione, ma che deve essere di insegnamento. La Juventus prova a rialzarsi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, contro l'Atalanta, prima sconfitta della stagione. "Non e' una serata da dimenticare. E' una serata da ricordare, spesso, per evitare che ricapiti", sottolinea mister Allegri, che chiede ai suoi giocatori di metabolizzare il 3-0 di Bergamo. Perche' non si ripeta piu'. Perdere, quando sei abituato a vincere, fa male, come ...

"Cantieri veloci" e visita alla Tav - Salvini accelera sul dossier grandi opere. M5s sempre più in difFicoltà : Potrebbero arrampicarsi lungo la recinzione, urlare e cercare di avvicinarsi il più possibile. Il sistema di sicurezza a Chiomonte, sui luoghi dei cantieri dell'Alta velocità Torino-Lione, è al massimo grado. I No-Tav sono pronti ad accogliere il ministro dell'Interno che arriverà venerdì mattina: "Abbiamo una sorpresa per Matteo Salvini, che credo non sarà tale per lui", annuncia il leader storico dei ...

Fico indica il futuro alla sua Napoli : 'Capitale della rigenerazione urbana' : La mia presenza qui cerca di affermare un principio: che la sinergia tra le istituzioni, sia locali sia nazionali, ma anche altre istituzioni come le università pubbliche, può creare con i cittadini e ...

Un giocatore ha terminato Resident Evil 2 senza subire alcun danno alla massima difFicoltà : Resident Evil 2 è tra noi da qualche giorno, ormai i giocatori si sono nuovamente tuffati nell'incubo di Capcom e sembra proprio che qualcuno sia stato tanto abile da portare a termine il gioco senza subire alcun danno.Ebbene sì, un giocatore, CarcinogenSDA, è riuscito a terminare il remake del leggendario horror, lo scenario di Leon, in 2 ore e 56 minuti senza subire alcun danno da nessuna delle creature che infestano Resident Evil 2 e, il ...

Che fine ha fatto Raffaella Fico? Ecco come si mostra la showgirl dopo la lunga assenza dalla tv : Poco attiva sui social e ormai quasi assente in TV: ma che fine ha fatto Raffaella Fico? L'ex di Mario Balotelli non sembra più cercare i riflettori del mondo dello spettacolo come un tempo ma si dedica alla sua Pia e al suo nuovo compagno, l'imprenditore Alessandro Moggi . dopo diversi giorni di silenzio, Raffaella è tornata a salutare i suoi fan su ...

MENINGITE ALLA CAMERA/ Allarme a Montecitorio - 'chi c'era faccia la profilassi' : Fico - Giorgetti e... : Caso di MENINGITE da meningococco durante un convegno ALLA CAMERA dei Deputati: parlamentari Montecitorio nel panico, chi era presente.

Meningite alla Camera - ragazzo ricoverato dopo un convegno : profilassi per tutti i presenti - anche Fico e Giorgetti : Dovranno fare la profilassi antiMeningite tutti i partecipanti al convegno sulla Shoah organizzato a Montecitorio il 25 gennaio scorso, dopo che un ragazzo che era presente è stato ricoverato per “Meningite meningococcica“. Tra questi ci sono anche il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e il Sottosegretario alla presidenza Consiglio Giancarlo Giorgetti. A quanto si spiega in una ...