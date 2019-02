Caos sull Autobrennero | Toninelli manda gli ispettori ' La gestione tornerà pubblica'

Caos sull'autostrada del Brennero - Toninelli ordina un'ispezione : Milano, 3 feb., askanews, - 'Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla A22 autostrada del Brennero. E' già in corso un'ispezione per verificare che il ...

Caos sulla A22 - ispezione di Toninelli : «L’Autobrennero tornerà allo Stato» : Nevica di nuovo al Brennero e persiste l’allerta rossa nel Bolognese, ma il peggio è alle spalle. Il ministro: «la gestione dell’autostrada tornerà allo Stato»

Caos neve Brennero : riaperto un tratto dell'A22 - tir ancora bloccati sulla strada : E' stata riaperta parzialmente dopo i disagi di sabato la corsia nord dell'autostrada del Brennero. La situazione non è però ancora tornata alla normalità perché al momento è percorribile solo la ...

Caos neve sull'autostrada del Brennero - riaperto un tratto dell'A22 - : Percorribile la corsia nord di sorpasso, sulla carreggiata principale sono ancora fermi i tir. E sulla corsia sud alla barriera di Vipiteno i mezzi pesanti sono ancora in coda

Caos neve sull’autostrada del Brennero - riaperto un tratto dell’A22 : Caos neve sull’autostrada del Brennero, riaperto un tratto dell’A22 Percorribile la corsia nord di sorpasso, sulla carreggiata principale sono ancora fermi i tir. E sulla corsia sud alla barriera di Vipiteno i mezzi pesanti sono ancora in coda Parole chiave: ...

Maltempo in Alto Adige - Caos sulla A22 : “La causa è il mancato rispetto delle regole” : “I pesanti disagi alla circolazione delle ultime 24 ore in prossimità del valico del Brennero sono stati in massima parte causati dal mancato rispetto delle regole”. E’ quanto si legge in una nota dell’autostrada A22 del Brennero, dove già ieri si erano create code al confine con l’Austria e stamani è stata decisa la chiusura di quel tratto. Nella nota viene ricordato “l’obbligo vigente lungo tutta la ...

Neve - valanga sull’A22 : nessun ferito Autobrennero chiusa : Caos e code : - Strade bloccate dai mezzi pesanti, automobili ferme al gelo da ore. Allarme pioggia in Toscana. Valanghe in Val Sarentino e in Valdurna in Alto Adige

Caos neve in Alto Adige - i tir bloccati sull’Autobrennero. FOTO : Caos neve in Alto Adige, i tir bloccati sull’Autobrennero. FOTO Per ore automobilisti e autisti di mezzi pesanti fermi sull’autostrada Altoatesina a causa di un’abbondante nevicata. La Protezione civile e i vigili del fuoco hanno invitato cittadini e turisti a non utilizzare le carreggiate, soprattutto in direzione nord. IL ...

La neve sta provocando disagi in Alto Adige : in via di risoluzione il Caos sulla A22 : Non utilizzate l’autostrada del Brennero. Questo l’appello che arriva dalla Protezione civile provinciale alla luce delle forti nevicate che stanno

Maltempo Regno Unito - la neve imbianca Inghilterra - Galles e Scozia : Caos sulle strade bloccate [FOTO e VIDEO] : 1/15 ...

Polizia - Caos sulle assunzioni dopo ok a legge della Lega : cambiati i requisiti in corsa. Gli esclusi : “Traditi da Salvini” : “Più sicurezza per tutti. Più agenti per le nostre città!”. Nel caso della Polizia di Stato, il cavallo di battaglia della Lega di Matteo Salvini ha prodotto un clamoroso pasticcio, e per mezzo della sua stessa mano. Un guaio per una serie di aspiranti agenti che nel giro di una manciata di giorni hanno visto sbiadire la graduatoria in cui erano inseriti legittimamente da due anni, insieme a ogni speranza di vestire la divisa. Un cortocircuito ...

Bufera di neve - Caos in Toscana : traffico in tilt sulla Siena-Grosseto - nevica anche sull’A1. Fiocchi a Firenze [FOTO LIVE] : 1/54 ...

Messico - forte tempesta sulla Penisola dello Yucatán : meteo-tsunami e venti fino a 100km/h seminano Caos e distruzione [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

Turchia - molteplici tornado si abbattono sul centro e sull’aeroporto di Adalia : Caos con veicoli ribaltati - aerei ed edifici danneggiati. Feriti [FOTO e VIDEO] : 1/14 ...