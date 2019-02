Milan | il console polacco | “in città impazza la Piatek-mania”

sportfair

: @Cesare_Milan @Florigius1 @renbelnic @TgLa7 Dal 2015 Obama ha dichiarato il Venezuela minaccia nazionale, bloccando… - mass_mich : @Cesare_Milan @Florigius1 @renbelnic @TgLa7 Dal 2015 Obama ha dichiarato il Venezuela minaccia nazionale, bloccando… - damianofiocc : RT @IlCuoioedi: Il #24gennaio 1870 nasceva Herbert Kilpin, uno dei padri fondatori del Milan. Insieme a Edward Nathan Berra e al vice conso… - IlCuoioedi : Il #24gennaio 1870 nasceva Herbert Kilpin, uno dei padri fondatori del Milan. Insieme a Edward Nathan Berra e al vi… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019)o è “affetta” da una ‘mania’ che sembra dilagare tra i tifosi rossoneri in questi primi giorni dall’arrivo del“E’ passata una sola settimana ma la ‘mania’ ha già colpito la nostra comunità come testimoniano i riscontri sui social, e l’attenzione attorno al giocatore delè destinata a incrementarsi ancora di più“. Sono le parole delgeneraleo, Adrianna Siennicka, che all’Adnkronos ha commentato l’arrivo nel capoluogo lombardo del connazionale chiamato a sostituire Gonzalo Higuain nell’attacco rossonero. Per il giocatore 23enne un esordio da titolare in Coppa Italia da incorniciare firmato con una doppietta. “Gli abbiamo dato immediatamente il benvenuto tramite il twitter del consolato facendogli l’in bocca al lupo per la sua ...