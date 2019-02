Ciclismo | Mikel Landa si è fratturato la clavicola destra nella prima prova del Challenge

oasport

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Sono conseguenze piuttosto serie, quelle della caduta dinel Trofeo Ses Salines,delMaiorca. Il basco della Movistar, rimasto coinvolto in un gigantesco groviglio a 15 km dall’arrivo, si èlaIl corridore, che non è riuscito a terminare la gara di ieri, è stato subito trasportato in ospedale, dove gli esami del caso hanno riscontrato la rottura che lo costringerà a uno stop particolarmente sgradito. Dopo il ritornopropria casa avvenuto oggi,subirà un’operazione alla spalla in breve tempo.Il recupero da un simile infortunio potrebbe non essere brevissimo. Certamentenon rientrerà che sia trascorso un mese, e in ogni caso la sua preparazione risulterà modificata. Il basco, infatti, aveva in programma di correre sia il Giro d’Italia che il Tour de France, ma tale prospettiva adesso ...