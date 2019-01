Quei 17 ragazzi terribili di Como e i loro genitori che li difendono : Hanno dai 14 ai 17 anni, vengono da famiglie problematiche, vanno male a scuola e avevano formato un «branco» che con le sue incursioni terrorizzava i negozianti del centro e i coetanei. «Non si rendono conto dei reati»

SCUOLA/ Quei ragazzi pieni di domande che non sanno a chi rivolgerle : La preadolescenza appare come una zona compressa tra infanzia e adolescenza, senza una chiara identità. Gli errori e il vero compito degli adulti

Frank Adonis - morto l’attore statunitense : Scorsese lo aveva diretto in Toro Scatenato e Quei bravi ragazzi : È morto all’età di 83 anni l’attore statunitense Frank Adonis, amato dal regista Martin Scorsese e famoso per i suoi ruoli in Toro Scatenato e Quei bravi ragazzi. È stata Denise, la moglie dell’interprete a rivelare al sito Tmz la morte del marito, avvenuta il 26 dicembre a Las Vegas. A tenerlo in vita negli ultimi giorni erano state le macchine che respiravano per lui dopo una lunga malattia ai reni. “Ci mancherà, è ...

Quei ragazzi italiani morti per un'Europa che non c'è : È il paradosso di Antonio, ma anche di Patrizia e Valeria. Il tragico paradosso di tre italiani che amavano l'Europa, ma sono stati barbaramente uccisi dai mostri cresciuti in due città simbolo dell'Unione come Strasburgo e Bruxelles. Il volto entusiasta di Antonio Megalizzi, il giornalista spentosi dopo tre giorni passati a lottare con la pallottola piantatagli nel cranio dalla belva islamista di Strasburgo, l'abbiamo tutti negli occhi. Quelli ...