Barcellona | colpo in prospettiva | arriva Gabriel Novaes

Mercato - colpo Barcellona : preso de Jong dall'Ajax per 86 milioni : ROMA - Nel giorno delle visite mediche di Piatek e Higuain la vera notizia di calcioMercato internazionale la piazza il Barcellona che annuncia ufficialmente l'acquisto di uno dei giocatori più ...

Colpo Barcellona - preso il giovane de Jong : Il calciomercato non dorme mai, specie quando è in piena sessione. Non solo le squadre italiane provano a rinforzarsi. Anche all’estero c’è chi lavora sodo per farsi trovare sempre pronti.Dopo il Colpo a sorpresa di Kevin Prince Boateng, il Barcellona annuncia un nuovo acquisto. Questa volta, però, parliamo di un rinforzo per il futuro … e che acquisto. Dal 1° luglio 2019, infatti, Frenkie de Jong, centrocampista ...

Kevin Prince Boateng al Barcellona : i dettagli del clamoroso colpo di calciomercato : Un'operazione a sorpresa, decisamente clamorosa. Kevin Prince Boateng è a un passo dal lasciare il Sassuolo per fare ritorno in Liga. Il ghanese, centrale nel gioco di De Zerbi, è infatti vicinissimo ...

Rabiot a Barcellona? Una clausola tattica blocca il colpo di calciomercato : L'aver perso l'occasione di laurearsi campione del mondo, evidentemente, non è bastata a renderlo più disponibile.

Calciomercato estero - super offerta del Real per Eriksen : l’Arsenal tenta il colpo James Rodriguez - si muove il Barcellona : Non solo il Calciomercato in Italia, anche quello estero regala grande spettacolo, importanti trattative nelle ultime ore. Il Real Madrid continua a seguire il centrocampista Christian Eriksen in scadenza con il Tottenham nel 2020, secondo AS i Blancos sarebbero pronti a lanciare l’assalto ma la richiesta del Tottenham è altissima: 250 milioni di euro. Eriksen è considerato l’erede ideale di Modric, l’offerta Blancos si ...

Barcellona - colpo in… uscita : il Guangzhou Evergrande riscatta Paulinho : Novità di calciomercato anche per il campionato estero, nel dettaglio Paulinho non tornerà al Barcellona, continua dunque l’esperienza in Cina. Secondo quanto riporta la stampa catalana, il Guangzhou Evergrande ha esercitato l’opzione di acquisto e verserà nelle casse del Barcellona ben 42 milioni di euro, per il campionato cinese si tratta assolutamente di un grande colpo. Così come può essere considerata una grande operazione ...