C Italia | cori Curva Milan contro Napoli

Supercoppa Italiana – Cori e balli per Cristiano Ronaldo - Dybala e compagni : i festeggiamenti della Juventus [VIDEO] : Tanto divertimento, balli e festeggiamenti per Cristiano Ronaldo e compagni dopo la vittoria della Juventus in Supercoppa Italiana contro il Milan La Juventus ha conquistato oggi l’ottava Supercoppa Italiana, battendo a Gedda il Milan. A fare la differenza è stato Cristiano Ronaldo, autore dell’unica rete del match, che ha permesso al club bianconero di poter festeggiare in grande per questo primo trofeo del 2019. Cori, salti e ...

Coppa Italia - nessuna sanzione contro la Lazio dopo i cori durante la gara col Novara : Coppa Italia, il giudice sportivo non ha infierito contro i tifosi della Lazio dopo i cori uditi durante la gara col Novara nessuna sanzione da parte del giudice sportivo nei confronti della Lazio per i cori a sfondo antisemita contro la Roma di una piccola parte dei tifosi biancocelesti durante il match di Coppa Italia col Novara. L’unica sanzione è per il club giallorosso, multato di 3.000 euro per il lancio di petardi da parte dei ...

Lutto nel mondo del rugby – La Federazione Italiana saluta Giancarlo Delli Ficorilli : Scomparso Giancarlo Delli Ficorilli, azzurro 243: il messaggio della Federazione italiana Il Presidente federale Alfredo Gavazzi e tutto il Consiglio sono rattristati nell’apprendere della scomparsa di Giancarlo Delli Ficorilli, tallonatore de L’Aquila rugby, avvenuta oggi nel capoluogo abruzzese all’età di 76 anni. Originario di Senigallia, l’avanti marchigiano era stato tra i protagonisti del primo storico scudetto del Club neroverde del ...

Coppa Italia - la comunità ebraica romana : 'Cori razzisti? Sbagliato minimizzare' : 'Non si può minimizzare e far finta di nulla per il timore di dare visibilità a certi personaggi.Non si può lasciare lo sport in mano a chi a ogni partita fa cori razzisti e antisemiti'. Lo ha scritto oggi su Twitter il presidente della comunità ebraica romana Ruth Dureghello dopo i cori di ieri dalla curva nord ...

Coppa Italia : cori antisemiti e razzisti durante la partita Lazio-Novara : Non sempre il calcio è uno spettacolo da guardare insieme, seduti sul divano di casa o allo stadio per godersi il match della propria squadra del cuore, tifando e sperando che possa portare a casa la vittoria. L'esempio più recente è la partita di Coppa Italia Lazio-Novara, tenutasi nel pomeriggio di sabato 12 gennaio, a Roma. La vicenda durante il trentesimo minuto di gioco, infatti, da parte di un gruppo ristretto di tifosi biancocelesti ...

Cori razzisti e antisemiti dalla curva della Lazio alla prima di Coppa Italia contro il Novara : alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si sono levati i Cori «giallorosso ebreo» e «questa Roma qua sembra l’Africa».

