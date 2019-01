"Torni in carcere" - nuovi guai per Corona

Ancora guai per Corona - il pg : "È andato al boschetto di Rogoredo - Torni in carcere" : Il pg di Milano Nunzia Gatto ha chiesto che Fabrizio Corona torni in carcere perché avrebbe violato più volte la legge nell'ambito del programma terapeutico di affidamento in prova.Tra le contestazioni che gli vengono fatte, l'avere infranto il divieto di avvicinamento ai tossicodipendenti presentandosi nel bosco della droga di Milanio Rogoredo il 10 dicembre scorso. Zona di spacciatori e tossicodipendenti. Stando alla ricostruzione del pg, ...

Corona - il pg : «È andato al boschetto della droga di Rogoredo - Torni in carcere» : La Procura generale di Milano con l’avvocato generale Nunzia Gatto ha presentato una nuova richiesta di revoca dell’affidamento terapeutico: l’ex re dei paparazzi avrebbe violato il divieto di frequentare tossicodipendenti

Corona - Pg : violazioni - Torni in carcere : 20.57 L'Avvocato generale dello Stato che rappresenta la Procura generale di Milano, ha chiesto ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di far rientare Fabrizio Corona in carcere, revocando l'affidamento terapeutico concessogli a febbraio scorso. Fatali a Corona le violazioni alle prescrizioni del Tribunale.Troppe interviste e ospitate in tv, tra cui la rissa in diretta con Ilary Blasi. Comportamenti che la Procura non considera in linea con ...

«Corona Torni in carcere - troppe risse in tv» : il pg chiede lo stop all’affido terapeutico : Guai in vista per Fabrizio Corona: la Procura generale di Milano ha chiesto in udienza ai giudici della Sorveglianza che venga revocato l’affidamento terapeutico a Fabrizio Corona e che, dunque, torni in carcere a scontare la pena. In aula, da quanto si è saputo, l’Avvocato generale Nunzia Gatto, “numero due” della Procura generale, ha ricostruito tutte le violazioni che Corona avrebbe commesso parlando anche delle sue ...

Processo Corona - il pg : "Torni in carcere". E fa proiettare in aula la rissa tv con Ilary Blasi al Grande Fratello : La tesi dell'accusa: "Troppe violazioni alle regole imposte dal tribunale di sorveglianza. Sconti in cella il resto della pena"