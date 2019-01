Di Maio Vs Grillo in prima serata | l' inedito derby televisivo tra i due volti M5S

Reddito di cittadinanza - la presentazione con Di Maio - Conte - Grillo e Casaleggio. Segui la diretta : Il Movimento 5 stelle, insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, festeggia a Roma alle 11 al ‘Nazionale Spazio Eventi‘ l’approvazione delle misure sul Reddito di cittadinanza a quota 100. All’evento non parteciperà Beppe Grillo che si collegherà via Skype, mentre ci saranno la squadra di governo e i parlamentari 5stelle, insieme a Davide Casaleggio L'articolo Reddito di cittadinanza, la presentazione con Di ...

Di Maio e Grillo - balcone bis. Ma c'è il rischio precari a vita : Roma Martedì l'evento con i vertici del M5S per festeggiare l'approvazione del reddito di cittadinanza. Il 9 febbraio la piazza dei sindacati che, nonostante il decreto collegato alla legge di Bilancio preveda 22 miliardi di spesa sociale, ieri hanno confermato la manifestazione contro la manovra.I due partiti di maggioranza si sono appropriati ognuno della misura di bandiera. Il M5S del reddito di cittadinanza. Per celebrare l'approvazione del ...

Torino - la Lega in piazza con i pro Tav - Di Maio : 'Non mi scandalizzo' - Grillo rinnova il suo no : ''Opera inutile' : La parole di Salvini - Il ministro dell'Interno ricorda di aver "sempre con coerenza sostenuto questa tesi". La revisione del progetto, quindi, non significa cancellazione per il leader leghista. Per ...

Luigi Di Maio contro Beppe Grillo - il retroscena sul doppio pazzesco 'vaffa' : caos nel M5s : È stato siglato il " patto impossibile ". Quello sui vaccini , che vede insieme uno strano quadrumvirato composto da Beppe Grillo , Matteo Renzi , l'immunologo Guido Silvestri simpatizzante 5 stelle e ...

Luigi Di Maio contro Beppe Grillo - il retroscena sul doppio pazzesco "vaffa" : caos nel M5s : È stato siglato il “patto impossibile”. Quello sui vaccini, che vede insieme uno strano quadrumvirato composto da Beppe Grillo, Matteo Renzi, l’immunologo Guido Silvestri simpatizzante 5 stelle e il virologo Roberto Burioni assiduo ospite della Leopolda. La base "no vax" del Movimento 5 Stelle, furi

Beppe Grillo - i vaccini - il terrapiattismo e Di Maio con “ok la scienza ma Burioni no!” : ecco la commedia all’italiana : Quanto ci mancano le commedie all’italiana tipiche del cinema nostrano della seconda metà del ‘900? Tanto, probabilmente, visto che al giorno d’oggi ci siamo abituati a trasformare tutto in commedia. E gli ingredienti per una commedia ci sono anche nella delicata e importante questione vaccini. “Non c’è stata nessuna svolta, io critico l’obbligatorietà dei vaccini, che è questione politica; non i vaccini in ...

Vaccini : Di Maio striglia Grillo - 'va bene scienza ma Burioni ' : "Burioni no! Va bene la scienza, ma Burioni...", è sbottato il vicepremier con alcuni fedelissimi, raccontano autorevoli fonti all'Adnkronos, mentre rimbalzava su tv e social la svolta di Grillo.

Grillo firma il patto pro-vax di Burioni 'Io contro Polemica da terrapiattisti'. E Di Maio prende le distanze : Grillo firma con Renzi il patto pro-vax di Burioni, il virologo: "Difendiamo la scienza, appello a Conte, Di Maio e Salvini" in riproduzione.... Condividi La giornata. La firma di Grillo rappresenta ...

Luigi Di Maio striglia Beppe Grillo : "Va bene la scienza - ma Burioni no..." : Luigi Di Maio si smarca da Beppe Grillo. Il cambio di passo del fondatore del M5S, che assieme a Matteo Renzi ha firmato un patto trasversale per difendere la scienza dalle divulgazioni di ciarlatani e pseudoscienziati promosso dal noto virologo Roberto Burioni, non convince il capo politico del Movimento. "Burioni no! Va bene la scienza, ma Burioni...", è sbottato il vicepremier con alcuni fedelissimi, raccontano autorevoli fonti ...

Di Maio ora bacchetta Grillo : "Ok la scienza - ma Burioni no" : E così l'Adnkronos riporta una frase dello stesso Di Maio che va totalmente contro la linea di Beppe: 'Burioni no! Va bene la scienza, ma Burioni...'. Una presa di posizione chiara che di fatto ...

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - il patto segreto : far fuori Beppe Grillo e Roberto Fico : Un patto d'acciaio ai vertici del M5s, di cui dà conto in un appassionante retroscena Dagospia. Nel mirino Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, fresco di rientro in Italia: i due infatti si sono incontrati per delineare il ruolo politico che Dibba dovrà coprire nei prossimi mesi. In primis, la su

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista sfrattati - colpo di mano di Grillo : M5s - comanda ancora lui? : Alla fine, almeno a Capodanno, comanda sempre Beppe Grillo. Sarà il guru e fondatore del M5s, con il suo Discorso all'umanità giunto alla ventesima edizione, a "salutare" il popolo grillino a San Silvestro, con il messaggio social contrapposto a quello istituzionale del presidente Sergio Mattarella

Discorsi di Capodanno - Grillo conferma il contromessaggio. Anche Salvini farà gli auguri. Di Maio e Di Battista spostano al primo : C'era un tempo in cui l'ultimo giorno dell'anno era consacrato, nel mondo politico, al discorso del capo dello Stato. Con gli altri leader in rigoroso silenzio. Poi ha cominciato Beppe Grillo a tentare una controprogrammazione rispetto al discorso del presidente della ...

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - il video di Capodanno con cui azzerano Beppe Grillo : I due capetti grillini si riuniranno in questi giorni: Alessandro Di Battista, infatti, ha comunicato il suo ritorno in Italia. Destinazione, la casa di Luigi Di Maio. I due, rivela il Corriere della Sera, non solo trascorreranno le feste insieme ma saranno protagonisti di una piccola rivoluzione pe