Caso di meningite  alla Camera | «Chi c’era faccia la profilassi»

Roma - nuovo Caso di meningite : autista dell’Atac ricoverato al Gemelli in gravi condizioni : È arrivato al Policlinico Gemelli lo scorso 8 gennaio alle due del mattino ed è stato immediatamente portato in terapia intensiva, viste le sue gravi condizioni. Parliamo di un autista dell’Atac, che compirà 32 anni il prossimo 5 febbraio ed è stato colpito da meningite batterica di tipo B. Si tratta del secondo caso in poco tempo a Roma: alcuni giorni fa Federico, un ragazzo di 15 anni, è morto dopo aver contratto la stessa malattia. Questa ...

Meningite - nuovo Caso a Roma : grave autista Atac. Ecco le linee interessate : Un autista dell' Atac di 32 anni è ricoverato al Gemelli dopo esser stato colto da Meningite batterica di tipo B. 'È arrivato in ospedale l'8 gennaio alle 2 del mattino, era molto grave - raccontavano ...

Meningite - nuovo Caso a Roma : grave autista dell'Atac : Un autista dell'Atac di 32 anni è ricoverato al Gemelli dopo esser stato colto da Meningite batterica di tipo B. 'È arrivato in ospedale l'8 gennaio alle 2 del mattino, era molto grave - raccontavano ...

Meningite - Caso mortale ad Avezzano : E' stata una forma di Meningite non contagiosa la causa del decesso di una donna di Celano (L'Aquila), di 61 anni. La donna e' deceduta ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Avezzano a seguito di alcune complicazioni. La Asl, confermando la patologia non contagiosa, ha escluso il pericolo per i pazienti e il personale medico e paramedico escludendo anche la procedura di profilassi.

Meningite : un Caso nel Fiorentino - profilassi per i contatti : caso di Meningite meningococcica in provincia di Firenze: la paziente colpita è ricoverata al policlinico di Careggi, e l’unita’ funzionale igiene pubblica e nutrizione dell’area fiorentina ha attivato l’indagine epidemiologica e avviato la profilassi per i contatti stretti. L’inchiesta epidemiologica da parte del personale è in corso. L’Azienda sta già provvedendo a contattare direttamente i contatti stretti ...

Napoli - nuovo Caso di meningite : muore il giovane Enzo : Quella che si è verificata nelle passate ore, è l'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un giovane, a causa di una brutta malattia che l'ha colpito e che non gli ha lasciato scampo. Il drammatico episodio si è verificato mercoledì 2 gennaio nella provincia di Napoli, dove il quarantenne Enzo Di Stazio, medico chirurgo presso la clinica Villa dei Fiori, è stato stroncato da quello che è un nuovo caso di meningite nel territorio campano. Il ...

Caso di meningite a Napoli : morto un chirurgo di 40 anni : Nuovo Caso di meningite a Napoli , che ha purtroppo visto la morte di un chirurgo 40enne , impiegato in una struttura sanitaria accreditata della provincia di Napoli. Era ricoverato dalla notte di ...

Nuovo Caso di meningite a Napoli : chirurgo 40enne in fin di vita : Un chirurgo di 40 anni, impiegato in una struttura sanitaria accreditata della provincia di Napoli, è in fin di vita, ricoverato dalla notte di Capodanno nella rianimazione del Cotugno a causa di una ...

Caso di meningite a Terni : scatta l'appello di profilassi - Sky TG24 - : "Gli esami hanno confermato la presenza di meningococco, anche se ancora non si conosce il sierotipo", spiega una nota dell'ospedale. Il giovane era arrivato ieri in pronto soccorso con sintomi ...

Sanità - Caso di meningite di tipo B : ragazzo ricoverato a Empoli : E’ stata confermata dal laboratorio di immunologia della AOU Meyer la diagnosi di meningite da meningococco di tipo “B” in un ragazzo di 16 anni, residente a Santa Croce sull’Arno, attualmente ricoverato presso l’ospedale di Empoli. Il ragazzo ha accusato da ieri malessere con vomito e cefalea, in nottata è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giuseppe e subito sottoposto agli accertamenti e ...