Segregata dal fidanzato e dal suocero

Segregata per 32 anni insieme al figlioletto - salvata dalla polizia : Rapita a 13 anni, Segregata e costretta a prostituirsi per 32 anni. Questa la sorte della donna salvata dalla polizia insieme al suo bambino Bermejo, nel sud della Bolivia, dopo tre decenni di prigionia e sfruttamento sessuale. La vittima, infatti, era stata rapita in Argentina e condotta in Bolivia nel 1987. Sia lei che il suo bimbo sono stati affidati alle cure dei medici. Venivano tenuti legati in un garage.Continua a leggere