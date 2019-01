Roma | lo scontro diretto contro l' Atalanta

Roma - El Shaarawy : «Con l'Atalanta sarà uno scontro Champions» : Roma - " Col Torino abbiamo dato un segnale forte al campionato e alla corsa per la Champions League. Abbiamo ridotto il distacco e siamo ad un punto ". Così l'esterno della Roma , Stephan El Shaarawy ...

Quei latitanti in Francia - Parigi : "Nessuna richiesta di estradizione". Scontro con Roma : Alta tensione tra Francia e Italia. Negli ultimi giorni i rapporti tra Parigi e Roma sono in crisi dopo le parole di Di Maio sulla politica "coloniale" da parte della Francia in Africa. Il governo francese, come è noto, ha convocato l'ambasciatrice italiana a Parigi. Ma sullo Scontro tra i due Paesi c'è anche il dettaglio non secondario della disputa per riportare in Italia i latitanti che hanno goduto per troppi anni della "dottrina Mitterand" ...

Roma - EX PENICILLINA : SCONTRO SALVINI-RAGGI/ Sgombero : scoperti due occupanti abusivi all'interno : Ex PENICILLINA, Raggi vs Salvini "Di nuovo occupata". Il ministro dell'interno replica al sindaco di ROMA: scoperti due occupanti abusivi all'interno.

Moneta coloniale diventa un caso - scontro Parigi-Roma : ... stampando una Moneta per 14 stati come quelli africani si è avvantaggiata anche delle importazioni delle materie prime e ha avuto così anche la possibilità di avvantaggiarsi nella propria economia". ...

Roma - le monetine di Fontana di Trevi andranno al Comune : nuovo scontro con la Chiesa : Argomento, stavolta, le monetine della Fontana più famosa del mondo che non saranno più gestite, come è stato per tutti questi anni, direttamente dalla Caritas. Il Comune, infatti, seguendo un ...

Fincantieri-Saint Nazaire - affare a rischio : scontro Parigi-Roma : E se a Parigi anche il ministero dell'Economia minimizza, 'normale procedura', la mossa dei francesi, via l'autorità per la concorrenza, ha chiaramente spiazzato il governo italiano. 'Sono sorpreso - ...

Roma : scontro tra auto e bici - 13enne in condizioni critiche : Roma – Grave incidente ieri in via di Torrevecchia 152 poco dopo le 19 tra un’auto guidata da una donna colombiana di 63 anni e un ragazzo di 13 anni a bordo di una bici. Ad avere la peggio il 13enne, ora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Nell’incidente sono state coinvolte anche due auto parcheggiate. I rilievi sono stati effettuati dal Gruppo Montemario della Polizia di Roma Capitale. L'articolo Roma: ...

[L'analisi] Nello scontro totale tra Roma e Bruxelles non ha vinto nessuno. Ma solo la paura : Ma se l'economia va male, lo Stato incassa naturalmente meno tasse e spende di più in sussidi. Si alza dunque la componente del disavanzo imputabile alla congiuntura e si abbassa, di conseguenza, la ...

Auto contRomano a Sondrio - sei morti. Veicoli in fiamme dopo lo scontro | : scontro frontale tra due Veicoli poi finiti in fiamme. Tra le vittime cinque ragazzi tra 20 e 33 anni. Si indaga sulla dinamica

Sondrio - auto contRomano sulla statale : 6 morti nello scontro frontale : Dopo lo scontro le due auto sono andate a fuoco. Le vittime sono un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni. E' successo sulla statale dello Stelvio

Gianmarco Galati/ Vince contro Giusy Romaldi e conquista il banco ma in studio è scontro! - Amici 18 - : Nuovo ingresso nella scuola di Amici 18: si tratta del ballerino Gianmarco Galati che ha vinto la sfida contro Giusy Romaldi

Emilia Romagna - scontro sulla radiazione di un medico : Guerra tra ordine dei medici e assessorato regionale. Sergio Venturi, ex primario del policlinico bolognese, è accusato di aver consentito la gestione delle ambulanze ai soli infermieri. Ma il vero ...

Rifiuti Roma - rispunta l’ipotesi : discarica da 700.000 metri cubi a Pian dell’Olmo. E’ scontro : “Lì ci sono vincoli idrogeologici” : La Regione Lazio sta valutando la possibilità di autorizzare una nuova discarica da 700.000 metri cubi all’interno del Comune di Roma. Più precisamente in località Pian Dell’Olmo, all’estremo confine nord della Capitale, alle spalle della Riserva Naturale della Marcigliana e in un’ansa del fiume Tevere, per una “superficie totale dell’invaso pari a 45.000 metri quadrati”. Un progetto che era stato già preso fortemente in considerazione a cavallo ...

RAPIMENTO SILVIA RomaNO/ L'esperto : sullo sfondo c'è lo scontro tra Isis e al Qaeda - IlSussidiario.net : Una cooperante italiana è stata rapita in Kenya da un gruppo amrato che potrebbe appartenere agli jihadisti di al Shabaab