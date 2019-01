C' è posta per te | raid di Gerry Scotti da Maria De Filippi | come demoliscono Amadeus e

Gli ospiti della terza puntata di C’è posta per Te! : Sabato 26 gennaio, l’appuntamento in prima serata su Canale 5 è con Maria De Filippi e il suo imperdibile “C’è Posta per Te”, il programma più amato della Tv. Lo show è come sempre caratterizzato dai racconti delle persone, dalle loro emozionanti storie e dai loro travolgenti sentimenti. La gente scrive alla redazione per chiedere aiuto, per trovare il coraggio di affrontare tematiche scomode e difficili, per essere supportati emotivamente in ...

Addio al cellulare in classe : la proposta di legge per vietare l’uso del telefono a scuola : Nella proposta di legge per introdurre l'educazione civica a scuola potrebbe essere inserito anche il divieto di usare i cellulari, per alunni e insegnanti, all'interno delle classi. Nello specifico, l'ex ministro Gelmini propone il divieto di utilizzare "telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione elettronica all'interno delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado".Continua a leggere

Isee 2019 : conto corrente e libretto postale - pene per falsa dichiarazione : Isee 2019: conto corrente e libretto postale, pene per falsa dichiarazione Condanne per falsa dichiarazione Isee, quali possono arrivare La sigla Isee sta per Indicatore Situazione Economica Equivalente. Cosa è? Una dichiarazione sostitutiva che indica il valore della situazione economica dell’ intero nucleo familiare. L’ Isee è da calcolare e presentare ogni anno per accedere a forme di agevolazioni fiscali. Infatti l’ ...

ANNA FALCHI - INFERMIERA PER IL FIDANZATO ANDREA RUGGIERI/ 'Lui sta male e io lo curo mettendogli la supposta' : ANNA FALCHI si trasforma in INFERMIERA amorevole per il FIDANZATO ANDREA Ruggeri: l'attrice racconta di mettere anche la supposta al compagno influenzato.

Antonio Di Pietro - raptus a L'aria che tira : "Perché Salvini sposta i migranti" - sconcerto in studio : "sposta migranti di qua e di là". Antonio Di Pietro dà in escandescenze a L'aria che tira. Ospite in studio di Myrta Merlino a La7, l'ex leader di Italia dei valori dice la sua sullo sgombero del Cara di Castelnuovo che tante polemiche ha sollevato negli ultimi giorni, con tanto di eclatante protest

"Sesso se mi dai una mano ad attirarla qui". La proposta di Chiara a un amico per aiutarla nell'omicidio di Stefania : Per il gip, Chiara Alessandri aveva premeditato tutto da tempo. Da inzio gennaio progettava di uccidere Stefania Crotti, moglie dell'ex amante, trovata carbonizzata tra le viti di Erbusco, nel Bresciano. Chiara ha ammesso di essere lei l'assassina, ma sostiene si sia trattata di un'azione involontaria giunta al termine di una lite e nega di aver poi bruciato il corpo. Gli inquirenti non le credono anche perché in un'altra auto a sua ...

Fausto Brizzi assolto - la risposta delle Iene che non si scusano : 'Per noi non finisce qui' : Fausto Brizzi non è un molestatore. Il tribunale ha archiviato le accuse contro di lui. Eppure Le Iene , che per prime avevano diffuso la voce e il fango , a questo punto, si può chiamare così, tutto ...

Carta identità per iscriversi a Facebook - Instagram e a tutti i servizi online. Nuova proposta : Registrare la propria Carta di identità per iscrizioni a social network e altri servizi online: la Nuova proposta che sta facendo discutere

Via i fondi per il giornale di Feltri - ecco la proposta 5 stelle. Intanto ordine giornalisti apre pratica contro libero : ordine giornalisti apre pratica sul titolo contro i gay scritta oggi dal giornale di Feltri; libero. Il movimento 5 stelle propone la rimozione dei fondi L’ordine dei giornalisti ha fatto una segnalazione al consiglio di disciplina, i 5 stelle al governo hanno annunciato che “avvieranno la procedura per tagliare i fondi”. Poco più di 10 giorni dopo l’attacco contro “i terroni”, il quotidiano libero ha aperto la prima pagina con il titolo: ...

C'è posta per te - Denise e Deborah dopo le nozze vogliono dei figli : «Che rabbia dover andare all'estero per averne» : 'Abbiamo in progetto di aprire una caffetteria e di avere un figlio. Immaginiamo il futuro con tanti piccoli ometti che girano per casa. Mi chiedo per quale motivo noi italiane siamo costrette ad ...