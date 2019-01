Schianto nel Cremonese | 3 bambini feriti

Jonathan e Denise morti nello Schianto sulla via del Mare : sui social l'addio straziante degli amici : Jonathan amava la Lazio, Denise aveva il sogno della tv. Sono le due vittime del terribile incidente di questa notte a Roma sulla via del Mare, all'altezza del chilometro 24.300. Mentre la...

Jonathan e Denise morti nello Schianto sulla via del Mare : sui social l'addio straziante degli amici : Jonathan amava la Lazio, Denise aveva il sogno della tv. Sono le due vittime del terribile incidente di questa notte a Roma sulla via del Mare, all'altezza del chilometro 24.300. Mentre la...

Schianto nella notte sulla Ispica - Rosolini - 3 morti ed un ferito grave : Tre morti ed un ferito che lotta tra la vita e la morte al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. E' questo al momento il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le 2,30 sulla ...

Prato - tragico Schianto auto-tir : due coniugi muoiono insieme nella vettura : Lo schianto fatale della vettura è stato contro la massicciata sul lato della strada dopo un primo impatto contro il camion che sopraggiungeva dalla direzione opposta all'altezza di una curva.Continua a leggere

Foggia - auto contro il palo della luce : una 15enne e un 17enne muoiono nello Schianto : La macchina si è spaccata in due nell'impatto su una via di Cerignola: alla guida c'era un diciottenne che è rimasto illeso, ferita invece ma non in pericolo di vita un'altra ragazza che era con loro

Spoleto - Schianto nella notte : muore un 29enne : Spoleto Un tragico incidente, per cause che sono in corso di accertamento, ha causato la morte di un giovane di 29 anni mentre l'amico che era con lui è grave. I due viaggiavano insieme e si sono ...

Tragico Schianto in auto nel Brindisino - Kevin perde la vita a 20 anni : Il giovane 20enne di Torchiarolo, che viaggiava da solo a bordo di una Ford Fiesta, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo dell’auto, ha sbandato ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un albero. Un impatto devastante che ha completamente distrutto il mezzo e non ha lasciato scampo al giovane.Continua a leggere

Schianto nel tratto aretino dell'A1 : tre feriti e chilometri di code : Pomeriggio di code in A1 tra le uscite Valdichiana e Monte San Savino in direzione Firenze per un incidente. Il tratto è stato temporaneamente chiuso, per permettere i soccorsi e poi riaperto. Si ...

Schianto con l'auto contro la colonnina dell'Enel - indenne il conducente : Sono ancora da accertare le cause dell'incidente autonomo avvenuto ieri sera lungo la via Provinciale di Ponzone. Secondo le prime ricostruzioni sembra che, intorno alle 18.30, una Fiat Punto sia ...

Torino - Schianto nella notte tra il “bus della movida” e un’auto : 9 feriti : Grave incidente nella notte a Torino tra un pullman (il cosiddetto bus della movida) e un’automobile. Secondo una prima ricostruzione, l’auto non avrebbe rispettato la precedenza. L’impatto è stato violentissimo: nove i feriti tra cui il conducente dell’auto ricoverato in gravi condizioni al Cto.Continua a leggere

Natale al caldo per l’ex di Dybala - Antonella Cavalieri mette in mostra il lato b in barca : che Schianto! [FOTO] : Antonella Cavalieri, ex fidanzata di Dybala, trascorre il Natale in Argentina: la soubrette coglie l’occasione per mostrare il suo lato più sexy Antonella Cavalieri, ex di Dybala, si mostra sexy a Natale. Al contrario di come siamo abituati a festeggiare il Natale in Italia, in Argentina le temperature miti permettono di trascorrere le feste in bikini. Su un mega yacht la bellissima sudamericana indossa un sexy costume interno che fa ...

Una governatrice messicana è morta nello Schianto del suo elicottero : Martha Erika Alonso, 45 anni, si era insediata da soli dieci giorni: non si conoscono ancora le cause dell'incidente

Uno Schianto nella notte Commerciante d'auto muore contro un platano : Era molto conosciuto non soltanto nel mondo del commercio e degli affari, ma anche dal popolo della notte: i social network si sono immediatamente riempiti di messaggi di cordoglio. La data dei ...