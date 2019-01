Nominato il nuovo CdA di S M R E

Ginnastica - la Federazione Internazionale ha un nuovo segretario generale : Nominato Nicolas Buompane : Buompane succede a André F. Gueisbuhler che ha ricoperto questa carica dal 2005 al 2018 Nicolas Buompane ha assunto ufficialmente il ruolo di nuovo segretario generale della Federazione Internazionale di Ginnastica il 1° gennaio 2019. Il vice segretario generale della Fig dal 2007, Buompane , cittadino svizzero, è stato nominato in questa posizione dal comitato esecutivo della Fig sulla proposta del presidente Morinari Watanabe alla fine di ...

Il re dell’Arabia Saudita ha Nominato un nuovo ministro degli Esteri - come parte di un rimpasto di governo : Il re dell’Arabia Saudita , re Salman, ha nominato un nuovo ministro degli Esteri , annunciando allo stesso tempo un rimpasto più ampio del governo , una decisione che molti osservatori hanno legato alle conseguenze dell’omicidio del giornalista e dissidente Saudita Jamal Khashoggi.

Lega Serie A - Nominato il nuovo amministratore delegato : De Siervo vince il testa a testa con Mammì : L’attuale AD di Infront è stato eletto al terzo scrutinio, ricevendo quindici voti e battendo così il rivale Mammì L’attuale ad di Infront Luigi De Siervo è stato eletto, nel terzo scrutinio, nuovo amministratore de Lega to della Lega Serie A. De Siervo ha ottenuto 15 voti dei 14 necessari per poter assumere l’incarico fino ad ora ricoperto ad interim dal direttore generale della Lega Marco Brunelli. De Siervo attuale ...

Banca Progetto - Nominato il nuovo Amministratore Delegato : Paolo Fiorentino sarà il nuovo Amministratore Delegato di Banca Progetto . Lo ha reso noto la società in un comunicato dove specifica che il Consiglio di Amministrazione, riunito il 4 dicembre, ha ...

Cassamarca - Nominato nuovo Consiglio indirizzo e programmazione Fondazione : Treviso, 4 dic. (AdnKronos) - Il Consiglio di indirizzo e programmazione della Fondazione Cassamarca ha deliberato all’unanimità la nomina dei componenti il Consiglio di indirizzo e programmazione della Fondazione in carica per il periodo 2018-2024: Ubaldo Fanton, dalla terna presentata dalla Provin

Abitare In ha Nominato il nuovo CFO : Abitare In , ha comunicato la nomina di Cristiano Contini a nuovo Chief Financial Officer . La società milanese che si occupa di sviluppo immobiliare residenziale, ha specificato che l'incarico di CFO ...