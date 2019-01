In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Gennaio | In Parlamento la richiesta di

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Gennaio : Macron nasconde i terroristi : “Niente richieste dall’Italia” : Dopo Battisti I nove terroristi italiani che Parigi non consegna La Francia nega, ma le richieste del governo ci sono: alcune sono senza risposta di Alessandro Mantovani e Ferruccio Sansa Il popolo sono me di Marco Travaglio Se non lo vedessimo sovente in tv o in fotografia, ma ne leggessimo soltanto i pensieri leggermente retrò, il professor Sabino Cassese ce lo immagineremmo con la parrucca bianca e il codino infiocchettato, il volto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Gennaio : Alla Lega non basta chiudere i porti : vuole pure privatizzarli : Privatizzazione porti Spa, con l’idea leghista di aprire ai privati si rischia una svendita in stile Pireo L’intenzione del Carroccio è di trasformare le Autorità portuali in Spa in mano agli enti locali. Che potranno attirare nuovi capitali, come in Grecia di Andrea Moizo Bel suol d’amore di Marco Travaglio Non è vero che i partiti italiani di maggioranza e di opposizione non abbiano più un minimo comun denominatore. Uno ce l’hanno: ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Gennaio : : CRisi Macron reagisce a Di Maio: l’imbarazzo della Farnesina Il vicepremier aveva detto: “I transalpini impoveriscono l’Africa” Convocata l’ambasciatrice italiana, Moscovici: “Siete irresponsabili” di Carlo Tecce Sovranisti per forza di Marco Travaglio Uno fa di tutto per non diventare sovranista, poi legge che il Fondo monetario internazionale accusa l’Italia nientemeno che di “frenare l’economia mondiale”: e solo oggi, all’improvviso, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Gennaio : Dopo il sabato di morte nel Mediterraneo - ieri altri 100 migranti su un barcone hanno lanciato l’Sos : Mediterraneo “Fate presto, congeliamo”, ma i soccorsi tardano ore Sos al largo di Misurata – Cento persone nel panico su una barca in panne: Libia, Malta e Italia si rimbalzano le responsabilità. Poi il pressing di Conte su Tripoli di Camilla Tagliabue Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il garantista. “Storia di un asse invisibile, e indicibile, che avvicina le idee della Lega e del Pd. L’alta velocità, le grandi opere, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Gennaio : Arriva il Listone dei Disperati. E Romani (FI) si aggrappa : “Ormai siamo simili - interessati a un progetto comune” : Un Listone per “nascondere” il Pd e aprire ai delusi di B. Il ruolo di tessitore di Gentiloni, pontiere tra Calenda e Zingaretti, ma Renzi non ci sta e Lotti critica il progetto. L’unica certezza: sparisce il simbolo del Pd di wa.ma. Maria Antonietta Boschi di Marco Travaglio Casomai qualcuno credesse ancora alla favoletta del Pd “di sinistra”, ha provveduto Maria Elena Boschi a sfatarla con la memorabile battutona sullo Stato sociale ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Gennaio : Sono 52 i colpevoli al processo “spese pazze” che ieri ha visto la sentenza di primo grado : Milano Condannati Romeo, Bossi jr. e Minetti: “Ora il salva Rixi” Spese pazze in Lombardia – colpevoli in 52 tra cui il capo dei senatori leghisti, il Trota e l’igienista dentale di B., ma in appello può arrivare la sorpresa di Davide Milosa Sì Tavor di Marco Travaglio Appena nacque il governo Conte, pubblicammo un collage degli oracoli e oroscopi catastrofisti dei signorini grandi firme sull’Apocalisse prossima ventura. I nostri ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Gennaio : Reddito e quota 100 sono legge. Adesso parte la corsa a ostacoli : Il Decretone quota 100 e Reddito: Varate le due misure simbolo. Se si sfora scattano tagli lineari Il provvedimento – Il Consiglio dei ministri approva, ora parte la corsa a ostacoli per far funzionare tutto prima delle elezioni europee di maggio di Stefano Feltri 2 manette e 2 misure di Marco Travaglio Che Bonafede abbia sbagliato, e di grosso, con quell’imbarazzante autovideo su Facebook travestito da secondino di Battisti non c’è ...

Cosa c'è sul Cittadino in Edicola giovedì 17 gennaio 2019 : In cronaca la diagnosi del chirurgo monzese Sganzerla che ha chiarito le cause della morte del poeta Giacomo Leopardi, la prima intervista all'ex pm Alfredo Robledo neo presidente della Sangalli, il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Gennaio : Terremoto – I nomi iscritti dai pm di Salerno : Terremoto sui magistrati della Calabria: 15 indagati iscritti nel registro a Salerno anche il procuratore di Cosenza Spagnuolo, l’aggiunto di Catanzaro Luberto e il procuratore di Castrovillari Facciolla di Antonella Mascali Giustizia smart casual di Marco Travaglio Quando abbiamo letto la locandina del banchetto per “Una nuova giustizia”, anzi “Più giustizia, più crescita in nome del Pil”, apparecchiato da Annalisa Chirico di “Fino a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Gennaio : Davigo. Intervista al Fatto del togato al Csm : dalla Spazzacorrotti alla legittima difesa : L’Intervista “I garantisti scordano le vittime Battisti? Normale rivendicarlo” Piercamillo Davigo – “Spazzacorrotti: bene aumento dei minimi delle pene, Daspo inutile. I ministri all’aeroporto? Non giudico” di Gianni Barbacetto I salva-Salvini di Marco Travaglio Non sappiamo se Matteo Salvini, dalle reazioni alla sua comica passerella aeroportuale in costume da poliziotto col collega Bonafede travestito da Bonafede, abbia capito di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Gennaio : dove sono i latitanti rossi e neri : Ricercati Casimirri, Pietrostefani e gli altri tra la Francia e l’America Latina Condannati per terrorismo – rossi e neri. Le storie dei latitanti degli anni di piombo riparati all’estero. L’ex Nar Spadavecchia a Londra di Gianni Barbacetto I Fubini del Corrierino di Marco Travaglio Il Corriere della Sera è il più prestigioso e venduto Quotidiano d’Italia perché – grazie ai suoi potenti mezzi e alla bravura di molti giornalisti – è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Gennaio : “Ora la legge sull’acqua pubblica. Tav - il M5S contro il referendum” : L’intervista “Acqua pubblica, nessun pasticcio. M5S è No Tav: niente referendum” Roberto Fico – Il presidente della Camera: “Su un bene essenziale serve la migliore legge possibile. Altrimenti sarebbe un grande problema politico” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Bomba o non bomba/1. “Ieri sera calcetto per smaltire i cenoni. In foto il sottoscritto fisicamente disintegrato dalla fatica. Nel 2019 bisognerà ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Gennaio : Lega - Pd e forzisti ecco Il partito del cambianiente : Torino Salviniani, azzurri e Pd: tutti Sì Tav in “Piazza Affari” Il flash mob dura meno di un’ora. Il tempo di leggere i nomi dei comuni che hanno aderito alla manifestazione e di cantare l’inno di Mameli, dopodiché le persone venute per esprimere il loro “sì” alla Torino-Lione, vestite nei gilet arancioni o avvolte nella bandiera europea, possono ripartire. Circa 25milapersone per la questura, ma 30mila […] di Andrea ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio : Cottarelli su Tav e grandi opere : “Seguire l’analisi costi-benefici” Oggi i sì in marcia : “grandi opere, il governo segua l’analisi costi-benefici” La prefazione di Carlo Cottarelli al libro di Marco Ponti e Francesco Ramella di Carlo Cottarelli Scienza e fantascienza di Marco Travaglio Per dire come siamo ridotti, basta confrontare le reazioni a una notizia e a una non-notizia dell’altroieri. La notizia è il comitato scientifico del ministero delle Infrastrutture che, al termine di una accurata analisi costi-benefici, boccia ...