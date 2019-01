Camilleri sui migranti | ' I porti sono spesso la riva sognata dalla gente' VIDEO

Blastingnews

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Andreatorna a manifestare il suo punto di vista su quello che è il momento politico italiano, puntando la lente d'ingrandimento su quanto racconta l'attualità. Il riferimento va naturalmente allo sgombero di Castelnuovo che lui stesso ha definito "persecutorio". Il suo pensiero è stato espresso attraverso un'intervista rilasciata a Fanpage.it.parla dello sgombero di Castelnuovosi è allineato a quanti, nelle ultime ore hanno manifestato tutto il loro sdegno per uno sgombero che, secondo alcuni, non avrebbe dovuto avere luogo per il semplice fatto che accoglieva persone che erano riuscite a integrarsi nel territorio. E le motivazioni addotte dallo scrittore vanno proprio in quella direzione, soprattutto quando sottolinea che in quel luogo era possibile trovare famiglie che avevano figli che frequentavano scuole italiane ed erano contribuenti come tutti ...