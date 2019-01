Fortnite | scoperto un prigioniero nel dungeon di Picco Polare

eurogamer

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Oltre all'inizio della tempesta del Re di ghiaccio, i giocatori dihanno notato unnel sotterraneo situato nel castello di, il ghiaccio al suo interno si sta inoltre rapidamente sciogliendo.Come riportaIntel,è stato inserito tra i punti di interesse all'inizio della stagione 7. Fin da allora è stato al centro dell'attenzione, in quanto man mano che il ghiaccio si scoprono nuovi elementi. Sembra che la recente esplosione della misteriosa sfera ghiacciata abbiano in qualche modo messo in atto alcuni sconvolgimenti della mappa di gioco, aumentando la temperatura e facendo sciogliere parte del ghiaccio.Come era lecito aspettarsi, in rete iniziano a circolare già le prime indiscrezioni sul misterioso, secondo alcuni ci sarebbe una correlazione con le uova di drago apparse all'inizio della stagione 7.Read ...