Kate Middleton dissolve i dubbi sulla gravidanza | sfidando il protocollo | come Meghan

Kate Middleton - il biografo di Corte : «William non voleva sposarla - fu Carlo a insistere» : Kate Middleton e il retroscena sul matrimonio con il principe William: «Lui non voleva sposarla, è stato Carlo a insistere». A lanciare l’indiscrezione choc sarebbe stato il biografo di Corte, Christopher Andersen. Pare infatti, che il primogenito di Diana non se la sentisse di fare il grande passo e che sia stato il padre a spingerlo. Come riporta Il Giornale, nel 2007 William avrebbe confessato al padre Carlo di non essere pronto a ...

Kate Middleton e Meghan Markle - il gossip definitivo : "Indizio chiaro" - clamorose voci sulla Duchessa : La Duchessa Kate Middleton sarebbe incinta del quarto figlio. gossip impazzito nel Regno Unito ad appena 8 mesi dall'ultima gravidanza della consorte del Principe William. Secondo il tabloid Sun la convinzione deriva dal fatto che i bookmaker britannici hanno tagliato le quote su una presunta gravid

Paura per Kate Middleton : l’Isis la minaccia : La security di Buckingham Palace è pronta a correre ai ripari dopo che l’Isis ha minacciato di uccidere Kate Middleton. La duchessa di Cambridge è finita nel mirino dei militanti del sedicente Stato Islamico, che hanno formulato delle minacce piuttosto serie contro di lei. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’Intelligence britannica avrebbe individuato una serie di messaggi inquietanti inviati su Telegram ad alcuni combattenti ...

Meghan Markle contro Kate Middleton : la sfida dei Royal Baby : Per la cronaca, gli ultimi Royal Twins furono Alexander e James, figli di Joan Beaufort, regina di Scozia. Alexander morì prima di compiere un anno. James divenne re. Ma era, davvero, il Medioevo ...

Meghan Markle e Kate Middleton - le cognate in foto : Meghan Markle e Kate Middleton sono le cognate che il mondo tiene sotto i riflettori. Le due duchesse hanno sposato il Principe Harry e il Principe William, e su di loro sorgono sempre nuove indiscrezioni che parlano dei presunti reciproci rapporti e ...

Kate Middleton in magenta fallisce. Meghan Markle in chiaro incanta : Kate Middleton ha visitato la Royal Opera House di Londra. Dopo il look casual per giocare coi bambini all’aria aperta, la Duchessa di Cambridge è tornata nei suoi consueti abiti formali. Ha così indossato un tailleur firmato Oscar de la Renta, color magenta, da 3.090 euro circa. Kate lo ha abbinato con dei collant neri coprenti e delle décolletée di vernice con fibbia, firmate Rupert Sanderson, da 593 euro. Per l’occasione ha ...

Kate Middleton e la pizza della regina : Kate Middleton al King Henry's Walk Garden di IslingtonKate Middleton al King Henry's Walk Garden di IslingtonKate Middleton al King Henry's Walk Garden di IslingtonKate Middleton al King Henry's Walk Garden di IslingtonKate Middleton al King Henry's Walk Garden di IslingtonLe domande più scomode le fanno sempre i bambini. Kate Middleton, 37 anni appena compiuti (senza Meghan Markle) e tre figli, si è ritrovata davanti quelli della scuola ...