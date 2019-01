Calciomercato Genoa | doppio botto in attacco | ecco il nuovo 11 con cambio di modulo FOTO ...

Calciomercato Genoa - si avvicina un doppio colpo per il dopo-Piatek : Calciomercato Genoa, i tanti sondaggi di queste ore per trovare rinforzi in attacco si stanno per concretizzare: i dettagli Calciomercato Genoa, stretta per il dopo Piatek. Tanti i nomi fatti e poi scartati in queste ore in orbita Grifone, ma adesso che il trasferimento del bomber polacco sta per diventare realtà, anche i nomi dei sostituti sono sempre più realistici. D’altra parte non manca molto alla fine del mercato e Perinetti ...

Calciomercato Genoa - centrocampista ed attaccante : ci siamo : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dalla sconfitta nel match casalingo contro il Milan, la posizione della squadra di Cesare Prandelli non può essere considerata tranquilla. Sono ore calde anche per quanto riguarda il Calciomercato, è imminente infatti il trasferimento di Piatek al Milan, una cessione pesantissima pesantissima per il club rossoblu del calciatore che fino al momenti ha tenuto a galla il Genoa. Adesso la dirigenza ...

Calciomercato - il Genoa deve reagire all’addio di Piatek e l’infortunio di Hiljemark : colpi in arrivo! : Calciomercato Genoa, il presidente Preziosi è pronto a mettere a segno i tanto attesi colpi in entrata dopo aver ceduto Piatek al Milan Il Genoa sta vivendo momenti concitati tra campo e Calciomercato. Nelle ultime ore sono arrivate diverse brutte notizie: la sconfitta contro il Milan, l’addio ormai certo di Piatek ed anche l’infortunio di Hiljemark che sembra aver concluso anzitempo la stagione. Il tecnico Genoano Prandelli ha ...

Calciomercato - tutte le trattative : scatto Genoa per l’attacco e Balotelli può tornare in Italia - mosse di Spal ed Udinese : Ultimi giorni di Calciomercato caldissimi, le squadre di Serie A si muovono con l’intenzione di rinforzarsi. Oggi l’incontro per mettere nero su bianco al trasferimento di Piatek dal Genoa al Milan, è tutto fatto manca solo la firma. Il Genoa si muove in entrata ed il nome in pole per l’attacco è quello di Marko Pjaca, accordo con la Juventus raggiunto per il calciatore che attualmente indossa la maglia della Fiorentina, ...

Calciomercato - Genoa-Pjaca : la Juventus dice sì al prestito : Marko Pjaca e il Genoa , arriva il primo sì. Quello importantissimo della Juventus , società proprietaria del cartellino del croato, in prestito alla Fiorentina in questa prima parte di stagione. Nei ...

Calciomercato Genoa - rebus sulla contropartita dal Milan : arriva un rifiuto : Calciomercato Genoa – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato del Genoa, nelle prossime ore arriverà l’ufficialità del passaggio di Piatek al Milan che sarà il sostituto di Gonzalo Higuain. Sono invece tanti i dubbi sulla contropartita da girare al Genoa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Bertolacci avrebbe rifiutato il trasferimento al Genoa con l’intenzione di decidere una squadra ...

Calciomercato Genoa : caccia all’attaccante argentino del Benfica : Calciomercato Genoa, Ferreyra / Il Genoa punta tutto su Facundo Ferreyra (27), attaccante di proprietà del Benfica. Il club di Enrico Preziosi non ha intenzione di perdere tempo per calmare una piazza che in questi giorni ha mostrato il proprio disappunto per la partenza di Krzysztof Piatek (23) con destinazione Milan.Per convincere i portoghesi, il club rossoblù punta al prestito oneroso mettendo sul piatto della bilancia 1 milione con ...

Calciomercato Genoa - Prandelli su Piatek al Milan : 'Aspetto l'ufficialità. Ma è da top club' : Lunedì pomeriggio non sarà sicuramente in campo e non perché proprio il Milan sarà con ogni probabilità la sua prossima squadra: Krzysztof Piatek salterà il match contro i rossoneri perché ...

Il Calciomercato oggi – La Fiorentina tenta il colpo - le ultime su Genoa e Frosinone : Il calciomercato oggi – ultime ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, tante trattative pronte ad essere chiuse. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ c’è anche il Napoli sul gioiello Trincao, valuta un investimento di 2 milioni per il prestito più 13 milioni per il riscatto. Si pensa anche alle uscite, Rog sta valutando le proposte da Liga e Bundesliga. La Fiorentina tenta il grande colpo, nel mirino proprio un obiettivo ...

Calciomercato JUVENTUS / Ultime notizie : Pjaca richiesto dal Genoa - nuovo prestito possibile? : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: si prova subito per Ramsey, manovre interessanti per Emerson Palmieri e Rogerio, Pjaca potrebbe passare al Genoa.

Calciomercato Milan - vicinissimo l’arrivo di Piatek dal Genoa : il cerchio è pronto a chiudersi : Il presidente Preziosi ha raggiunto il vertice tra Leonardo e i dirigenti rossoblù, la sua presenza potrebbe dare l’impulso decisivo alla trattativa Il Milan ha quasi messo le mani su Piatek, toccando i tasti giusti nella trattativa con il Genoa. Il vertice tra le parti, in corso di svolgimento a Milano, pare stia dando i frutti sperati, con il club rossonero al momento vicinissimo a prendere l’attaccante ...