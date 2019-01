Calciomercato | Bologna scatenato | le ultime sulle trattative per far contento Inzaghi

Calciomercato Bologna : Spinazzola si avvicina? : Il terzino della Juventus Leonardo Spinazzola, ormai prossimo alla cessione, potrebbe diventare il terzo colpo di mercato del BolognaCalciomercato / Serie A- Dopo il pareggio di ieri a Ferrara nel derby con la Spal, il Bologna di Pippo Inzaghi si prepara ad affrontare un altro scontro diretto valido per la salvezza, ovvero la sfida casalinga contro il Frosinone. Nel frattempo, la società emiliana continua a muoversi sul mercato e sta puntando ...

Calciomercato Lazio - interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna ...

Calciomercato Juventus - incontro in agenda con il Lione per Ndombelè. Il Bologna insiste per Spinazzola : La Juventus continua a monitorare il mercato per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione, occhi bianconeri su Ndombelè Incassata la firma di Aaron Ramsey, che diventerà un giocatore della Juventus a partire dalla prossima stagione, il club bianconero continua a scandagliare il mercato in vista del prossimo mercato estivo. Lapresse I radar della società campione d’Italia si sono fermati su Tanguy Ndombele, ...

Calciomercato Bologna - “giallo” Caceres : le ultime sulla querelle legata al difensore : Martin Caceres sta facendo ammattire il Bologna, l’affare che sembrava essere in procinto di concludersi sembra invece essersi arenato Il futuro di Martin Caceres sembra essere avvolto da un alone di mistero nelle ultime ore. Una certezza sembra esserci, il difensore uruguayano dovrebbe lasciare la Lazio già a gennaio, dato lo scarsissimo utilizzo fatto da Inzaghi del difensore ex Juventus. Caceres sembrava essere conteso da Parma e ...

Calciomercato Serie A - attaccante per il Genoa e scambio Cagliari-Bologna : Calciomercato Serie A – Ultime ore calde per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, in particolar modo a tenere banco è il valzer di attaccanti. Quella di ieri è stata l’ultima partita con la maglia del Milan per Gonzalo Higuain, quasi tutto definito per il passaggio al Chelsea, è arrivato l’ok anche dalla Juventus: prestito di 6 mesi con obbligo di un ulteriore prestito di un altro anno a determinate condizioni. ...

Calciomercato Bologna - Falcinelli nel mirino dell'Empoli : La squadra di Beppe Iachini - stando a quanto riportato da 'Sky Sport' - starebbe pensando anche a Falcinelli del Bologna . Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'...

Il Calciomercato oggi – Colpo grosso del Napoli - scatenato il Bologna : Il calciomercato oggi – Il calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore trattative molto importanti che riguardano il massimo campionato italiano. Il Frosinone crede ancora alla salvezza e prepara un doppio importante Colpo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ dopo i primi contatti per convincere Samaris, il club volerà direttamente in Portogallo. Il Frosinone vuole mettere le mani anche su Facundo ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Genoa e Bologna sulle tracce di Younes : Calciomercato Napoli, Ultime notizie. Genoa e Bologna sulle tracce di Younes ma il giovane tedesco piace anche al Real Valladolid.

Calciomercato Lazio - sprint Bologna per Caceres. Badelj e Zappacosta…” : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, sprint Bologna per Caceres. Badelj e ...

Calciomercato Bologna - spunta l'ipotesi Bruno Peres : Bologna - L'obiettivo numero uno del Bologna per rinforzare gli esterni è Spinazzola , ma Allegri ha escluso la sua partenza. L'attenzione del mercato rossoblù si sposta dunque su Dusan Basta . La ...