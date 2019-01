Recensione Xiaomi Mi 8 Pro | quasi perfetto!

Recensione Xiaomi Mi MIX 3 (Global) : quasi perfetto - se amate lo slider : Xiaomi Mi MIX 3 è uno dei primi smartphone ad adottare uno slider per nascondere le fotocamere frontali, raggiungendo oltre il 93% del fronte occupato dal display. Ma come si comporta effettivamente questa soluzione nella praticità? Ve lo racconto in questa Recensione di Xiaomi Mi MIX 3 Global. L'articolo Recensione Xiaomi Mi MIX 3 (Global): quasi perfetto, se amate lo slider proviene da TuttoAndroid.