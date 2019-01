Medio Oriente | tensioni e lanci di razzi tra Siria e Israele Gli attacchi neutralizzati

La Cina si sta prendendo l'Iran Sfida con gli Usa sul Medio Oriente : Pechino investe sul petrolio iraniano. Una mossa che svela la nuova mappa delle alleanze in Asia e Medio Oriente, nel contesto della nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Cina Segui su affaritaliani.it

"Ue non parteciperà a summit sul Medio Oriente promosso dagli Usa" : Diversi organi di informazione hanno di recente annunciato che l' Unione europea diserterà il summit internazionale sul Medio Oriente promosso dagli Stati Uniti. L'evento in questione si svolgerà in ...

Eclissi del 21 Gennaio : la Superluna di sangue e le profezie bibliche su una Grande Guerra in Medio Oriente : La Superluna di sangue è sempre più vicina: il 21 Gennaio la luna si tingerà di rosso in una spettacolare Eclissi lunare totale. L’Eclissi, che ha ispirato miti e leggende nel mondo fin dall’antichità, è associata anche a strane profezie sulla fine del mondo e su cataclismi naturali di vario genere (vedi link in fondo per approfondire). Inoltre, cade anche in un giorno chiave del calendario ebraico. Il 21 Gennaio è infatti il giorno della ...

Tutto il Medio Oriente in una stanza - libanese - : ... come è possibile organizzare un summit da dieci milioni di dollari quando da nove mesi non si riesce a trovare un accordo sull'esecutivo, l'economia è al collasso, e l'indecisione e lo stallo ...

Tutto il Medio Oriente in una stanza (libanese) : “I leader arabi sono d’accordo sul non essere d’accordo”. Così al Jazeera a maggio 2014 archiviava il giorno dell’ennesimo vertice di una Lega araba sempre più irrilevante. Allora, tra antichi presidenti e ricchi emiri si palesavano le prime avvisaglie di quello che sarebbe accaduto tre anni dopo, c

Speciale difesa : Medio Oriente - il discorso di Pompeo al Cairo segna il punto di rottura con la politica regionale di Obama : Roma, 14 gen 15:00 - , Agenzia Nova, - Al Cairo l'allora presidente statunitense Barack Obama definì, il 4 giugno nel 2009, il perimetro della politica Mediorientale dell'amministrazione... , Res,

Usa - Russia e Cina nella partita sul Medio Oriente : (Dall'articolo di Vittorio Emanuele Parsi per la rivista Formiche)Il 2018 è stato un anno di forte contrapposizione tra Stati Uniti, Cina e Russia su praticamente ogni tema. Oltre al dossier ucraino, una questione potenzialmente esplosiva per i rapporti tra Washington e Mosca riguarda senz'altro il tentativo comprovato di manipolazione della vita politica americana da parte di hacker russi. Un problema serio per gli Usa, molto abituati a ...

'Cosa nostra' e affini - boom di ristoranti da Usa a Medio Oriente : di Roberta Lanzara Mafia Restaurant ad Amman, Giordania; Mafia Restaurant a Kiev, Ucraina; Mafia Restaurant ad Hurghada, Egitto; Mafia Restaurant a Saragozza, Spagna; e così via in giro per il mondo. ...

Cresce il Cern del Medio Oriente : Il Cern del Medio Oriente punta a Crescere ancora, con un nuovo fascio di particelle che aiuter la ricerca sui reperti archeologici, la conservazione dei beni culturali e lo studio di nuovi materiali: ...

Medio Oriente : il discorso di Pompeo al Cairo segna il punto di rottura con la politica regionale di Obama : Sempre al Cairo, quasi dieci anni dopo, il segretario di Stato Mike Pompeo ha segnato il punto di rottura con quella politica, illustrando i principali punti di una dottrina, quella cui s'ispira la ...

Iniziato il ritiro dalla Siria - navi Usa in rotta verso il Medio Oriente : Il Pentagono ha confermato che 'gli Usa ritireranno le loro truppe in una maniera forte, deliberata e coordinata', cioè che non lo fanno per una sconfitta strategica ma per una decisione politica. ...

Medio Oriente - Pompeo rassicura gli alleati : l'impegno Usa non cambia : Il discorso, per certi versi, ha ricordato quello pronunciato nel 2009 da Barack Obama nella capitale egiziana: il presidente, all'epoca, cercava di ricostruire i rapporti con il mondo musulmano ...

Forse c’è una nuova strategia degli Stati Uniti in Medio Oriente : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha fatto un importante discorso al Cairo e ha detto due cose importanti: Obama ha sbagliato tutto e l'Iran va fermato ad ogni costo