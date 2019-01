Juventus | Ndombele è in cima alla lista di Paratici RUMORS

Blastingnews

(Di sabato 19 gennaio 2019) Uno dei punti di forza dellaè la programmazione. I dirigenti bianconeri sono semprericerca di giocatori per rinverdire la rosa, in modo da operare il fisiologico cambio generazionale senza contraccolpi sul campo. In quest'ottica, ultimamente è sulle tracce di Tanguyil centrocampista, in forza al Lione, che si è messo in luce per le sue buone performance. Il nome del classe 1996 è indi Fabio, tanto che la prossima settimana è previsto un incontro tra il Chief Football Officier e l'agente del giocatore con l'intento di strappare un accordo preliminare, viatico per la futura trattativa.Le caratteristiche diè stato acquistato dal Lione la passata stagione per 8 milioni di euro dall'Amiens, ma adesso il prezzo del suo cartellino è lievitato, anche perché è nel mirino di molti top club. Il centrocampista da quando è ...