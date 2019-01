“Pfm canta De André” | tre date a Roma per l’anniversario di Faber

ilfogliettone

(Di venerdì 18 gennaio 2019) In occasione del quarantennale dei live "Fabrizio De André e PFM in concerto" e a vent`anni dalla scomparsa del poeta, PFM - Premiata Forneria Marconi - in primavera, tornerà sui palchi di tutta Italia con "PFMDe André - Anniversary". Un tour per celebrare il fortunato sodalizio con ilutore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell`evento. Per rinnovare l`abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da "La buona Novella", completamente rivisitati dalla band.Dopo l`apertura delle prevendite, l'evento diè triplicato: allegià programmate del 9 aprile e dell`11 maggio al Teatro Brancaccio (già sold out) si aggiunge una nuova data, domenica 26 maggio all`Auditorium Parco della Musica (Sala Santa Cecilia), organizzata da Ventidieci. "PFMDe André - Anniversary" avrà sul palco una formazione ...