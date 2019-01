NBA All-Star Game | i voti dei tifosi | Harden e Durant ancora fuori dai quintetti

NBA - DeMarcus Cousins alla vigilia del debutto : 'Siamo i più odiati di tutti gli sport' : Il consiglio di Dominique Wilkins e la promessa di Boogie Cousins ha filmato la sua riabilitazione per un documentario che uscirà su Showtime nel prossimo futuro, mostrando al mondo quello che lui ...

NBA : ai Rockets non bastano i 58 di Harden - ok Belinelli - Gallinari sconfitto : Un marziano con la palla da basket. Dopo i 57 punti contro Memphis, James Harden ne mette altri 58 contro i Nets, ma i Rockets si arrendono 145-142 all'overtime. Con 17 punti di Marco Belinelli , i ...

Risultati NBA – Harden ne fa 58 - ma i Rockets perdono all’overtime! Belinelli batte Doncic : ok Warriors e Celtics : James Harden firma 58 punti, ma i Rockets perdono all’overtime contro i Nets. Belinelli trascina gli Spurs al successo contro i Mavericks di Doncic, vittorie per Warriors e Celtics: i Risultati dei match della notte NBA Notte di grandi emozioni e verdetti inaspettati quella appena trascorsa sui parquet NBA di tutta l’America. Guardando le statistiche dei vari giocatori in campo questa notte balza subito all’occhio un ‘58’: sono i punti che ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 Gennaio) : Belinelli trascina San Antonio - male Gallinari e i Clippers. Boston batte Toronto - ok Golden State : Otto partite nella notte NBA. Continua come un rullo compressore l’attacco dei Golden State Warriors, che ottengono la quinta vittoria consecutiva, superando 147-140 i New Orleans Pelicans. Un’altra partita dopo quella con Chicago dove i campioni in carica superano i centoquaranta punti, segnandone più di 30 in ogni quarto. Steph Curry è il miglior marcatore con 41 punti, ma fondamentali sono anche le doppie doppie di Kevin Durant ...

NBA a Londra : "A scuola dalla Premiership per gestire l'apertura al gioco d'azzardo" : Dal gemellaggio tra Juventus e Brooklyn Nets alle lezioni della Premiership alla Nba in materia di scommesse, il legame tra il basket statunitense e il calcio europeo è sempre più forte. È ciò che Mar

NBA : Belinelli - il migliore nel successo contro Dallas. Gallinari cade in casa contro Utah : Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 101-105 Se si cerca il miglior marcatore in casa Spurs, spesso e volentieri nell'ultimo periodo bisogna scorrere tutto il boxscore e arrivare in fondo, all'ultimo ...

NBA - James Harden - così esageri! 58 punti - ma Rockets ko all'OT contro i Nets : Houston Rockets-Brooklyn Nets 142-145 OT James Harden non arresta la sua folle corse e aggiunge un'altra super prestazione alla sua regular season sopra le righe: 58 punti " massimo in stagione, -2 ...

NBA – Brutte notizie per Enes Kanter : sta per essere emesso un mandato di arresto ed estradizione dalla Turchia : Brutte notizie in arrivo dalla Turchia: sta per essere emesso un mandato di arresto ed estradizione per Enes Kanter, accusato di aver supportato il movimento golpista di Fethullah Gulen Nella serata di domani i New York Knicks affronteranno gli Wizards a Londra, per una speciale partita di regular season da giocare ‘in trasferta’ al di fuori dai confini USA. Non si è potuto unire ai compagni Enes Kanter, alle prese con una ...

NBA – Svelate le possibili maglie per l’All-Star Game 2019 - fan in rivolta : “sembrano prese al supermercato” [FOTO] : Sui social hanno iniziato a circolare le foto delle possibili maglie per l’All-Star Game 2019: diversi fan le hanno già bocciate Il 17 febbraio, data dell’inizio dell’All-Star Game Weekend, si avvicina a grandi passi e sui social sono spuntate le prime foto delle possibili maglie delle due squadre. Dalle foto circolate si può notare uno stile alquanto minimale: due divise, una bianca ed una nera (una di LeBron James e l’altra degli ...

Mercato NBA - le ultime caldissime notizie : Smith Jr vicino all’addio a Dallas - i Nets corteggiano Durant : Mercato NBA, Dennis Smith Jr in procinto di lasciare i Dallas Mavericks dato lo scarso feeling con Doncic Mercato NBA, ore concitate oltre Oceano prima della trade deadline. La voce che maggiormente sta facendo rumore nelle ultime ore è quella che arriva da Dallas, con Dennis Smith Jr che è in procinto di essere ceduto. Due le franchigie alla finestra per il playmaker, Suns e Magic stanno lavorando alla trade, con Dallas che sta valutando ...

NBA – Lonzo Ball sulla situazione Lakers : “senza LeBron e Rondo mancano i leader! Io preferisco far parlare il campo” : Los Angeles Lakers senza leader dopo gli infortuni di LeBron James é Rajon Rondo: Lonzo Ball fa il punto della situazione In casa Los Angeles Lakers c’é un vuoto di personalità e carisma. L’assenza per infortunio di LeBron James é Rajon Rondo ha lasciato il giovane gruppo dei giallo-viola senza un vero leader. A pesare é soprattutto l’assenza di LeBron James: senza il numero 23 i Lakers hanno raccolto 3 vittorie in 10 ...

NBA – Crisi Celtics - lo sfogo di Jaylen Brown : “basta puntare il dito - dobbiamo guardarci le spalle non accusarci a vicenda” : Jaylen Brown ha commentato la recente Crisi dei Boston Celtics, invitando i compagni a fare gruppo e non a punterei il dito gli uni contro gli altri Con un record di 25-18 e 3 sconfitte consecutive (l’ultima arrivata contro i Nets) in casa Celtics si parla già di Crisi. La situazione critica é stata certificata delle dichiarazioni di Kyrie Irving che ha puntato il dito contro i giovani, criticandone la mentalità. Dopo il ko contro i ...

NBA - Kevin Durant dà bastone e carota a Doncic : “medie da All Star - ma è stato avvantaggiato” : NBA, Kevin Durant ha detto la sua in merito al possibile approdo di Doncic all’All Star Game nel suo anno da rookie Kevin Durant si unisce al coro di coloro i quali vorrebbero Luka Doncic all’All Star Game. Le cifre del talento sloveno non mentono ed anche Durant lo riconosce, ma l’ala degli Warriors non ha lesinato anche qualche stoccata parlando ad Espn: “Con 20 punti, sei rimbalzi e sei assist di media potrebbe ...