EMUI 9 0 con Android 9 Pie sbarcherà su 150 milioni di smartphone Huawei nel 2019

Un mese con EMUI 9 su Honor 10 : alcuni difetti più frequenti portati da Android Pie : Difficile dire se alcuni difetti siano stati portati da EMUI 9 e da Android Pie a bordo di Honor 10, uno degli smartphone più popolari in Italia, o se in alternativa alcune anomalie software siano state semplicemente enfatizzate. In attesa di ulteriori interventi da parte del produttore asiatico, oggi 16 gennaio possiamo provare quantomeno ad analizzare le lamentele più frequenti da parte del pubblico, in modo tale da mettere a fuoco al meglio ...

Declino batteria con EMUI 9 su Huawei P20 Pro? Limbo di 2 settimane e prima soluzione : EMUI 9 su Huawei P20 Pro non avrebbe affatto degli effetti benefici sulla batteria o meglio l'autonomia dei device. Un vero e proprio abbattimento delle ore di attività del device sarebbe l'effetto indesiderato proprio dell'ultimo aggiornamento all'interfaccia proprietaria, oltre che naturalmente ad EMUI 9. Mi riferisco al Huawei P20 Pro no brand, il modello che ha ricevuto in buona parte (entro i nostri confini) proprio l'ultimissimo ...

Chiuso il cerchio con EMUI 9 per Huawei Mate 10 Pro : anche i BLA-L29 dual SIM abilitati : Ci sono alcune segnalazioni molto importanti da prendere in considerazione oggi 14 gennaio per quanto riguarda Huawei Mate 10 Pro oggi 14 gennaio, soprattutto per chi sta seguendo con grande attenzione le vicende riguardanti EMUI 9 e Android Pie qui in Italia. La distribuzione dell'aggiornamento, considerando che si parla di un prodotto lanciato sul mercato più di un anno fa, tutto sommato è iniziata prima del previsto, almeno per quanto ...

Incredibile conquista per il Huawei P Smart : EMUI 9 e Android 9 Pie prossimi al lancio : Non tutti i possessori di un Huawei P Smart speravano in EMUI 9 e Android 9 Pie a bordo del loro telefono, non certo più recentissimo e comunque appartenente ad una fascia di mercato fin troppo economica. Eppure il produttore cinese ha, tra i suoi obiettivi, pure quello di attualizzare all'ultima release software il device dal buon successo commerciale. A tal proposito ci sono delle prove inconfutabili, pure scovate dagli esperti di ...

EMUI 9 con blocco launcher terzi : annuncio ufficiale di Huawei : Un'amara decisione pende sulla testa dei dispositivi Huawei con EMUI 9 in versione cinese: secondo quanto riportato dal sempre ben informato 'gizmochina.com', sarebbe arrivato, da parte dell'OEM, la comunicazione ufficiale che annuncia il blocco dei launcher terzi, come vi avevamo anche noi anticipato in questo vecchio articolo (che già all'epoca, qualche settimana fa, fece molto scalpore). Una scelta, questa, maturata per evitare il rischio che ...

In prima fila Huawei P20 Pro Wind : EMUI 9 con B170 dal 10 gennaio : La distribuzione di Android 9.0 Pie con EMUI 9 su Huawei P20 Pro si intensifica sempre di più, arrivando anche a colpire i brandizzati Wind (in primis era toccato agli esemplari no brand, come voi tutti ricorderete). Per quel che riguarda i modelli serigrafati dall'operatore arancione, il pacchetto di riferimento risponde alla sigla 'CLT-L09 9.0.0.170(C781E7R1P9)', con disponibilità via OTA tramite l'opzione 'Scarica e Installa' (potrete anche ...

Come montare video con EMUI 9 su Huawei solo selezionandone i protagonisti : passaggi e video guida : EMUI 9 ha molte funzioni, ancora non tutte note a molti possessori di un device Huawei. L'ultima della serie che vogliamo spiegare ai nostri lettori è quella denominata Spotlight Reel che consente di montare video in pochi secondi con i protagonisti presenti nella galleria del telefono, senza particolare sforzo ma solo selezionandone i rispettivi volti. Niente di più facile insomma, grazie al contributo dell'AI e dunque dell'intelligenza ...

Portentoso Huawei Mate 10 Pro con EMUI 9 : con realtà aumentata : La realtà aumentata si affaccia anche a bordo di Huawei Mate 10 Pro, il top di gamma di fine 2017 che ha ancora molto da dire, e soprattutto da dare. Di recente aggiornato ad Android Pie con EMUI 9, il dispositivo accoglie con entusiasmo anche un'altra novità, realizzata dallo sviluppatore italiano di XDA Developers, Pretoriano80, che ha ben pensato di realizzare un modulo Magisk per portare la realtà aumentata nell'applicazione fotocamera della ...

Nebuloso il futuro di EMUI 9 su Huawei P20 Lite : tra riscontri ufficiali e chiarimenti di gennaio : Cresce giorno dopo giorno il numero di utenti che si chiede se uno smartphone comeHuawei P20 Lite riceverà effettivamente l'aggiornamento con EMUI 9 e Android Pie. Effettivamente, anche noi non trattiamo l'argomento da due mesi, quando vi riportammo un'apertura ufficiale da parte della divisione UK del produttore asiatico. Come stanno le cose oggi 5 gennaio, dopo che nelle ultime settimane abbiamo assistito ai primi rollout per P20 e P20 Pro? ...

Rinnovata EMUI 9 su Huawei Mate 20 e 20 Pro con firmware 171 : migliorano le foto e non solo : La doppietta HuaweiMate 20 e 20 Pro non smette mai di stupire. EMUI 9 (e naturalmente Android 9 Pie) già in dotazione sui due device si rinnova con un firmware ora in distribuzione: si tratta del pacchetto 171 nuovo di zecca, appena segnalato su Huawei Central e che risulta essere non una comune patch di sicurezza o almeno non solo quella ma introduce miglioramenti di rilievo al tgelefono. Il pacchetto EMUI 9 specifico per i due Huawei Mate ...

Gioie e dolori con EMUI 9 su Huawei P20 Pro : primi feedback anche sulla batteria : Sono trascorsi ormai un po' di giorni da quando è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento contenente Android Pie e la nuova interfaccia EMUI 9.0 per parte del pubblico che ha deciso di acquistare un Huawei P20 Pro qui in Italia. Come vi abbiamo riportato a Santo Stefano con un approfondimento preliminare sull'argomento, si tratta della patch B163, resa disponibile per chi ha optato su un dispositivo no brand, fermo restando che al ...

Pienone di beta EMUI 9 su Huawei e Honor : tutti i telefoni in test con Android 9 Pie prima del 2019 : Su quali smartphone Huawei e Honor è ora a disposizione la beta EMUI 9? Questi ultimi giorni di dicembre sono risultati fondamentali per un gran numero di smartphone del produttore cinese e attualmente Android 9 Pie è pure in test su un numero notevole di dispositivi. Facciamo il punto della situazione, considerato che, dopo la fase di sperimentazione, ognuno dei modelli protagonisti di questo articolo riceverà appunto il rilascio finale ...

A Natale con ben 9 smartphone Huawei e Honor pronti per la beta EMUI 9 : lista ufficiale : Una settimana di Natale davvero ricca di novità sul fronte EMUI 9 per gli utenti che dispongono di uno smartphone Huawei o Honor destinato a ricevere l'aggiornamento contenente anche Android Pie presto o tardi. Mentre in Italia e nel resto del mondo si susseguono le segnalazioni da parte di coloro che stanno ricevendo la notifica per testare l'upgrade nella sua versione definitiva ed ufficiale, come abbiamo avuto modo di notare nella giornata di ...

