Di Maio | ' Oggi fondiamo un nuovo welfare state'

Oggi cdm sul decretone - Di Maio : 'Reddito cittadinanza da fine aprile' - : Vertice a tre fra il premier e i vice per limare gli ultimi dettagli. Poi nel pomeriggio l'esame del documento che contiene le due misure più discusse e attese del governo gialloverde. Il premier: "...

Reddito e pensioni - ultimo braccio di ferro tra Salvini e Di Maio : oggi il Cdm : Sicuro ancora non è, tant'è che questa mattina Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si incontreranno per sciogliere gli ultimi nodi legati alle coperture e per parlare...

Mercato serie B : Budimir verso Maiorca - Frattali vicino al Foggia - Pescara su Tumminello : Continua il calcioMercato di serie B con molte news anche nella giornata di oggi. Sono tante le voci e le trattative e le più sorprendenti riguardano gli attaccanti del Crotone: Simy e Budimir potrebbero lasciare la Calabria ma non per restare nel campionato italiano come inizialmente sembrava potesse accadere, bensì per continuare la loro carriera all'estero. Il Crotone ha probabilmente preferito non rafforzare le dirette concorrenti in serie ...

Europee - i portavoce dei Gilet gialli Drouet e Levavasseur : “Appoggio Di Maio è importante - siamo pronti a incontrarlo” : Sono pronti a incontrare Luigi Di Maio. E anche ad andare fino a Roma per un faccia a faccia. Dopo che i 5 stelle hanno dichiarato pubblicamente il loro sostegno ai Gilet gialli, due dei portavoce più rappresentativi hanno detto di essere disponibili al dialogo. Il movimento di protesta francese non è strutturato e non ha dei referenti ufficiali, ma ci sono alcuni volti che per il momento sono emersi più degli altri. Il primo è Eric Drouet, ...

Gilet gialli - il giornalista francese Jerome Gautheret : "Non gli interessa l'appoggio di Luigi Di Maio e M5s" : "I Gilet gialli non hanno alcun interesse a legarsi con il Movimento 5 Stelle". Il giornalista francese Jerome Gautheret, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, asfalta Luigi Di Maio e i grillini in diretta: "Vogliono essere un movimento che parla solo della Francia". Insomma, l'uscita del vi

Luigi Di Maio annuncia l'appoggio ai gilet gialli : 'Non mollate - siamo con voi. Vi diamo anche Rousseau' : ' gilet gialli , non mollate!'. A sguainare le spade è Luigi Di Maio che, forse in vista delle elezioni europee e per ottenere più consensi, sostiene il movimento francese di protesta e, dal Blog ...

Luigi Di Maio annuncia l'appoggio ai gilet gialli : "Non mollate - siamo con voi. Vi diamo anche Rousseau" : "gilet gialli, non mollate!". A sguainare le spade è Luigi Di Maio che, forse in vista delle elezioni europee e per ottenere più consensi, sostiene il movimento francese di protesta e, dal Blog delle Stelle, spiega che "dall'Italia stiamo seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Trivelle il Sì di Di Maio - il No di Costa - 7 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Trivelle il Sì di Di Maio, il No di Costa; Arriva l'appello del Papa per i 49 migranti , 7 gennaio 2019, .

Di Maio : 'Reddito cittadinanza anche a stranieri lungo soggiornanti' : Due sono i temi che hanno fatto a lungo discutere per più della metà dell'anno scorso e che, ancora nell'anno nuovo appena iniziato, non accennano a vedere le polemiche attorno a loro scemare. Facciamo riferimento al reddito di cittadinanza e al tema pensioni. L'attuale governo in carica ha lungamente lavorato per raggiungere gli obiettivi che si è posto, anche se si resta in attesa per il maxi decreto che dovrebbe vedere la luce nella prima ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - il retroscena : "Da oggi due M5s - uno marca Matteo Salvini". È gelo : Non l'avrebbe presa benissimo, Alessandro Di Battista. Il retroscena del Corriere della Sera sull'incontro tra Dibba e Luigi Di Maio in Trentino, per la "farsa sulla neve" grillina, confermano le prime voci: il pasionario M5s, rientrato in Italia per la campagna elettorale delle europee, non sprizze

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Di Maio espelle De Falco e altri tre dissidenti - 1 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Nell'ultimo dell'anno arriva la purga di Di Maio; Arrestato un capo degli ultrà interisti , 1 gennaio 2019, .

Catania : oggi riunione della Commissione Grandi Rischi. Di Maio : 'Sospensione dei mutui per gli sfollati' : PRIMAPRESS, - Catania - La dichiarazione dello Stato di Emergenza per le zone del catanese colpite dal terremoto è al centro del Consiglio dei ministri convocato stasera alle 19. Ieri i vicepremier ...

Terremoto Catania/ Ultime notizie - prima notte da sfollati per 600 persone : oggi attesi Di Maio e Salvini : Terremoto oggi a Catania, Ultime notizie: crolli nelle chiese e feriti. Prosegue l'eruzione dell'Etna: Protezione Civile in Sicilia, panico in strada

Terremoto Catania : oggi Di Maio e Salvini nelle zone colpite : I vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono attesi oggi nei luoghi colpiti dal Terremoto nel Catanese che alle 03.19 di eri ha causato crolli e feriti. Di Maio sarà sul posto di mattina mentre Salvini è atteso nel pomeriggio. oggi il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, riunirà la giunta a Catania per dichiarare lo stato di calamità. L'articolo Terremoto Catania: oggi Di Maio e Salvini nelle zone colpite sembra essere il primo ...