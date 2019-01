Juve-Milan | Gattuso furioso | le decisioni arbitrali ed il caso Higuain

La moviola di Juve-Milan - Cesari : "Da rigore il fallo di Emre Can su Conti" : "Sono rimasto sorpreso sull'ultima decisione di Banti, quando non è andato a rivedere l'intervento di Emre Can su Conti. E' un intervento che meritava maggior attenzione in un momento particolare ...

JUVENTUS MILAN Gattuso – La Juventus ha vinto la Supercoppa Italiana battendo 1-0 il Milan nella finale di Gedda con un gol di Cristiano Ronaldo. I bianconeri dopo aver sfiorato il vantaggio nel primo tempo con le conclusioni di Douglas Costa e Joao Cancelo, hanno rischiato di andare sotto al 48′ quando la traversa ha […] L'articolo Juventus-Milan, Gattuso: "Se abbiamo la tecnologia usiamola"

Rigore Juve-Milan - Cesari : “fallo di Emre Can” : Rigore Juve-Milan – Si è conclusa la gara valida per la Supercoppa, sono scese in campo Juventus e Milan, successo della squadra bianconera grazie alla rete di Cristiano Ronaldo. Nel finale clamoroso Rigore non concesso ai rossoneri per un fallo di Emre Can su Conti. L’ex arbitro Cesari ha confermato a Sportmediaset: “sono rimasto sorpreso sull’ultima decisione di Banti, quando non è andato a rivedere ...

JUVENTUS MILAN Allegri – La Juventus batte il Milan per 1-0 e trionfa nella 31esima edizione della Supercoppa italiana. La sfida di Gedda è decisa da un gol al 61′ di Cristiano Ronaldo. I bianconeri alzano il trofeo per l'ottava volta, una in più dei rossoneri, e vendicano la sconfitta subita nel 2016 proprio contro il […] L'articolo Juventus-Milan, Allegri: "L'avversario ci ha messo in difficoltà"

Juve-Milan - il gesto di Higuain al termine della partita : Si è conclusa la partita di Supercoppa italiana, si sono affrontate Juventus e Milan, successo della squadra di Massimiliano Allegri grazie alla rete messa a segno da Cristiano Ronaldo nella ripresa. A tenere banco il caso Higuain, il Pipita in panchina a causa delle febbre o anche per le voci di mercato poi è entrato nel secondo tempo. L’argentino al fischio finale ha protestato moltissimo contro la decisione dell’arbitro ...

JUVENTUS MILAN Ronaldo – Va alla Juventus la Supercoppa italiana: sul terreno di gioco di Gedda i bianconeri hanno superato il Milan per 1 a 0 grazie alla rete realizzata nei primi minuti della ripresa dal 'solito' Cristiano Ronaldo, con un colpo di testa nell'area piccola su lancio di Pjanic. Un gol pero' forse viziato dal […] L'articolo Juventus-Milan, Ronaldo: "Volevo il primo trofeo da bianconero"

Supercoppa - la Juventus batte il Milan con Cristiano Ronaldo : Higuain entra e saluta? : La solita cannibale Juventus: basta un gol di Cristiano Ronaldo nella ripresa a piegare il Milan e riportare a Torino la Supercoppa. Per un'ora abbondante la finale giocata a Gedda, in Arabia, è equilibrata: i rossoneri di Gennaro Gattuso, con Higuain in partenza e in panchina per una misteriosa "fe

Juventus-Milan - le pagelle : Cristiano Ronaldo decide - Cutrone sempre in movimento : JUVENTUS: Szczesny 6 Prima uscita a vuoto su corner, si riscatta a fine primo tempo bloccando in due tempi una rasoiata pericolosissima di Calhanoglu. Cancelo 5,5 Alterna meraviglie offensive a ...