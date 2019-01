FameLab 2019 a L' Aquila | concorso per studenti ricercatori e scienziati organizzato dal

Torna a L'Aquila la selezione locale di FameLab 2019 : Sei uno scienziato, un giovane ricercatore, uno studente universitario e hai un'età compresa tra i 18 e i 40 anni ? Hai una passione per la scienza in generale e una innata predisposizione alla comunicazione? Allora sei il candidato giusto, iscriviti subito! Avrai 3 minuti a disposizione per tentare di 'fare colpo' su una giuria di ...

Torna a L’Aquila la selezione locale di FameLab 2019 : L'Aquila - Sei uno scienziato, un giovane ricercatore, uno studente universitario e hai un’età compresa tra i 18 e i 40 anni? Hai una passione per la scienza in generale e una innata predisposizione alla comunicazione? Allora sei il candidato giusto, iscriviti subito! Avrai 3 minuti a disposizione per tentare di “fare colpo” su una giuria di esperti rappresentando il tuo lavoro o qualsiasi altro argomento di carattere scientifico senza ...