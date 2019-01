Un nuovo evento speciale attende gli allenatori di Pokémon Go nella regione di Hoenn

Fifa 19 : nuovo misterioso evento in programma dal 18 gennaio! : Alle 19 di lunedì 14 gennaio i profili social di EA Sports Fifa hanno pubblicato una misteriosa immagine, teaser di un nuovo evento in arrivo su FUT, contenente come unico indizio una data, quella di venerdì 18 gennaio 2019. Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Electronic Arts - Videogioco 69,99 € - 30,40 € 39,59 […] L'articolo Fifa 19: nuovo misterioso evento in programma dal 18 gennaio! proviene da I Migliori di Fifa.

È sempre bello di Coez - il nuovo singolo presentato con un evento in contemporanea a Milano e Roma : È sempre bello di Coez è disponibile da oggi in radio e in digitale. Il nuovo singolo è stato presentato ieri sera attraverso un evento speciale che si è tenuto in contemporanea a Milano e a Roma. Coez ha scelto di proiettare sulle mura di un edificio storico alle Colonne di San Lorenzo a Milano e a Roma sulla facciata del MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) il video ufficiale del nuovo singolo, È sempre bello, che nei prossimi ...

Coez «È sempre bello» : un video-evento al Maxxi per il nuovo singolo del rapper cantautore : di Claudio Fabretti Un'uscita spettacolare per il nuovo singolo di Coez , È sempre bello . Il cantautore e rapper campano ha scelto di proiettare sulla facciata del Maxxi , Museo nazionale delle arti ...

Pokémon Go lancia un nuovo evento per il 2019 e festeggia i numeri da record del 2018 : Il 2019 si apre per gli utenti Pokémon Go con un nuovo evento, così da proseguire il trend dello scorso anno. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Pokémon Go lancia un nuovo evento per il 2019 e festeggia i numeri da record del 2018 proviene da TuttoAndroid.

Arriva in Fortnite un nuovo evento live - indiscrezioni dal datamine dell’update 7.10 : Le novità all'interno di Fortnite si succedono senza soluzione di continuità, con gli sviluppatori che non risposano nemmeno un secondo per foraggiare la propia famelica community di contenuti inediti. La settima stagione di Fortnite è ormai disponibile da una manciata di settimane, un'occasione quanto mai unica per il Battle Royale per rimpolpare i cambi di battaglia con nuove leve videoludiche, andando a incrementare uno score totale che già ...

War of the Realms : i fumetti che portano al nuovo evento Marvel - : Jason Aaron lavora da quasi due anni a questa trama incredibilmente ampia, la quale ha visto Malekith scatenare un conflitto che abbraccia tutti i dieci reami dell' Albero del Mondo e le razze che ...

Geralt va a caccia di mostri : il nuovo evento di Monster Hunter World è dedicato a The Witcher : Fresco di vittoria ai The Game Awards 2018 dove ha trionfato come miglior RPG, Monster Hunter: World continua a offrire ai giocatori nuovi contenuti a quasi un anno dalla sua uscita su console.Una nuova collaborazione tra Capcom e CD Projekt RED permette ai giocatori di Monster Hunter: World mettersi nei panni di Geralt di Rivia, un ammazzamostri professionista dotato di forza e riflessi sovrumani, che li porterà in una serie di missioni da ...

#ExpectMore : nuovo evento da HMD Global il 5 dicembre. Nokia 9 e Nokia 8.1 in arrivo? : HMD Global negli ultimi due anni è stata più volte al centro di notizie relative al lancio di nuovi dispositivi. Il motivo sta dietro alla rinascita del brand Nokia con una gamma di smartphone basati su Android che ha saputo convincere milioni di consumatori. Il 2018 sta per avvicinarsi alla sua conclusione, ma a quanto pare HMD Global non sembra essere ancora pronta a chiudere l’anno. Non prima, almeno, di svelare qualcosa di nuovo. ...

Scoperto un nuovo minerale sulle Dolomiti : “Evento molto più raro rispetto a nuovo essere vivente” : Non accadeva da due secoli ed ecco che le Dolomiti, gruppo montuoso patrimonio Unesco, regalano una scoperta straordinaria. Si chiama fiemmeite ed è una nuova specie mineralogica trovata dai ricercatori del Muse di Trento. Il minerale prende il nome dalla località dove è stata rinvenuta, la Val di Fiemme in Trentino. Il riconoscimento è di straordinaria rilevanza se si pensa che è da due secoli che sulle Dolomiti non avveniva la scoperta di una ...

Fifa 19 Road to the Final – Strada verso la finale : nuovo evento dedicato alla Champions League! : Con un messaggio pubblicato sui canali Social EA Sports ha annunciato l’arrivo per domani , venerdì 9 novembre, di un nuovo evento nella modalità Fifa Ultimate Team (FUT) dedicato alla Champions League, e denominato “Road to the Final” (in italiano Strada verso la Finale). Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma l’ipotesi che circola […] L'articolo Fifa 19 Road to the Final – Strada verso la Finale: ...