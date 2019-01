GQ Best Dressed Men 2019 | l' evento

gqitalia

(Di sabato 12 gennaio 2019) L'11 gennaio, al Teatro Vetra di Milano, si è tenuta la quinta edizione di GQMen, lideato dal maschile di Condé Nast per celebrare gli uomini che nei rispettivi ambiti – moda, musica, spettacolo, arte, design, sport, imprenditoria e finanza – rappresentano l;eleganza a 360°.Ogni anno GQ incontra e ha a che fare con molti uomini. Li osserva, ne ascolta i progetti, ne intercetta le passioni, collabora alla diffusione delle loro idee, racconta la loro operosità. Dall;ammirazione per il carisma di quelli che nel 2018 si sono fatti strada senza derogare ai principi che fanno l;essenza di un gentleman contemporaneo, nasce la selezione deiMen. Personalità dall;eleganza rotonda a cui GQ riconosce la sostanza positiva che nasce dal lavoro, dallo sforzo per migliorarsi, ...