F1 | Rosberg | «Vettel è superiore ad Hamilton»

F1 – Prima l’avvertimento - poi la stoccata a Vettel : Rosberg senza peli sulla lingua : Nico Rosberg non ha dubbi: l’ex campione del mondo non vede l’ora di scoprire come sarà la convivenza tra Vettel e Leclerc, e sul tedesco della Ferrari… La stagione 2019 di F1 si avvicina sempre più: mancano circa due mesi al nuovo Mondiale, che riserverà tante sorprese e molto spettacolo, tra sfide, certezze e tante novità. Tra queste ultime c’è sicuramente anche l’arrivo di Charles Leclerc in Ferrari, al ...

F1 - Rosberg punta il dito contro la Ferrari : “il comportamento del team ha penalizzato Vettel” : L’ex campione del mondo ha parlato della situazione in casa Ferrari, accusando il team di non aver sostenuto a dovere Vettel durante la stagione Nico Rosberg non ha dubbi, gli errori commessi da Vettel in questa stagione sono stati determinati dal comportamento della Ferrari. Photo4/LaPresse L’ex pilota tedesco ha analizzato dopo il Gp di Abu Dhabi lo svolgimento del Mondiale 2018, esprimendo il proprio punto di vista sul ...