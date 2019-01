Biathlon | bis di Lisa Vittozzi | conquista 10 km inseguimento a Oberhof Quinta Wierer

Biathlon - bis di Lisa Vittozzi : Prima vittoria per Lisa Vittozzi in una inseguimento, la 10 km femminile valida per la Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi di Oberhof, in Germania, l'azzurra, che si era già imposta nella sprint , ha chiuso col tempo di 32'32''09, alle sue spalle, in ritardo di 14''5, la slovacca Anastasija ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : Lisa Vittozzi cerca il bis nell’inseguimento. Dorothea Wierer per la gran rimonta : Saranno quattro le azzurre in gara domani nella 10 km femminile ad inseguimento valida per la Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: per la prima volta in carriera avrà letteralmente pista libera davanti a sé la nostra Lisa Vittozzi, mentre 15ma e 16ma a partire saranno Federica Sanfilippo e Nicole Gontier, mentre è chiamata alla grande rimonta Dorothea Wierer, che ha chiuso soltanto 24ma, ad oltre un minuto dalla ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : Lisa Vittozzi cerca il bis nell’inseguimento. Dorothea Wierer per la gran rimonta : Saranno quattro le azzurre in gara domani nella 10 km femminile ad inseguimento valida per la Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: per la prima volta in carriera avrà letteralmente pista libera davanti a sé la nostra Lisa Vittozzi, mentre 15ma e 16ma a partire saranno Federica Sanfilippo e Nicole Gontier, mentre è chiamata alla grande rimonta Dorothea Wierer, che ha chiuso soltanto 24ma, ad oltre un minuto dalla ...

LIVE Biathlon - Sprint Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lukas Hofer cerca la gara perfetta - Fourcade per il bis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, e l’individuale di ieri, si continua a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, venerdì 7 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 10 km Sprint maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Partiamo da ...