Salvini ricorda De André e cita ' Il pescatore' | i followers | ' Sicuro di averlo capito?'

Matteo Salvini ricorda Fabrizio De Andrè con “Il Pescatore” ma gli utenti social lo attaccano : “Lui ti avrebbe schifato” : Vent’anni dopo la morte di Fabrizio De André, l’11 gennaio 1999, colleghi e fan ricordano l’artista genovese in tv e sui social. Alla lista si è aggiunto anche Matteo Salvini, il vicepremier ha postato una foto di Faber accompagnata da una frase della canzone “Il pescatore“: ” All’ombra dell’ultimo sole si era assopito un pescatore…Ciao Fabrizio, grazie poeta!”. Un ricordo che ha ...

Salvini ricorda De Andrè : 'Ciao Fabrizio - grazie poeta' - : Il ministro dell'Interno ha reso omaggio al cantautore genovese scomparso 20 anni fa condividendo sui social un verso de Il Pescatore. Ma c'è chi lo accusa di non aver compreso il poeta che cantò gli ...

Salvini ricorda De André citando 'Il Pescatore'. Sui social : 'Sicuro di averla capita?' : Anche Matteo Salvini ricorda Fabrio De André a 20 anni dalla morte. E lo fa citando l'incipit del 'Pescatore'. "All'ombra dell'ultimo sole si era assopito un pescatore..." Ciao Fabrizio, grazie poeta! ...

Supercoppa in Arabia - meno male che c’è Salvini a ricordarci che gli ideali non si svendono : “Mi vergogno di chi ha svenduto gli ideali sportivi al Dio denaro“, disse Matteo Salvini a proposito della finale di Supercoppa italiana in programma in Arabia Saudita. E’ la stessa persona che il 5 giugno 2017 accusava il Qatar di “fiancheggiare i terroristi” chiedendo lo stop all’ingresso in Italia dei suoi finanziamenti ma che il successivo 30 ottobre 2018, in visita a Doha alla fiera degli armamenti Milpol in ...

Festa della Lega : Salvini ricorda le vittime della discoteca di Corinaldo : Anche piazza del Popolo a Roma ricorda le vittime della tragedia della discoteca Corinaldo. La Festa della Lega si ferma per osservare il minuto di silenzio chiesto dal leader del Carroccio, Matteo ...

Corinaldo - Salvini ricorda le vittime "Ci stringiamo alle loro famiglie" : "Permettetemi in questo che voleva e doveva essere un giorno di festa, ringraziando le decine di italiani che sono qui" di ricordare le vittime della strage in discoteca a Corinaldo. E' quanto ha affermato Matteo Salvini chiedendo da piazza del Popolo un minuto di silenzio. "Una festa non puo' essere una festa se sei ragazzi che erano usciti per andare a divertirsi sono rimasti vittime di una tragedia", ha ...

Antonio Ricci : «Salvini mi ricorda il Gabibbo - Masterchef rovina le cene» : Il padre di Striscia: «Con Insinna sono stato buono, fossi in lui ringrazierei la bontà d’animo di Antonio Ricci. Ci siamo fermati. Abbiamo mostrato di quale violenza verbale fosse capace». Masterchef? «Spettacolo crudele: non si può umiliare per un contorno»