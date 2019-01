Prematuri | quali sono i rischi per la loro sopravvivenza

Ospedale Infantile di Alessandria : inaugurato il progetto "ANNE" - per la sicurezza e la qualità dell'assistenza ai neonati Prematuri : E' stato inaugurato stamattina all' Ospedale Infantile 'Cesare Arrigo' di Alessandria il progetto ANNE , del valore di 16.000 euro, che la Fondazione Uspidalet Onlus ha inaugurato in occasione della ...