Francesco Chiofalo ai fan l’operazione è riuscita

people24.myblog

: Francesco Chiofalo è uscito dalla sala operatoria da 2 giorni dopo un intervento al cervello di 10 ore e voi siete… - moriamosoli : Francesco Chiofalo è uscito dalla sala operatoria da 2 giorni dopo un intervento al cervello di 10 ore e voi siete… - hardstyle_hc : Francesco Chiofalo operato, tumore al cervello rimosso: «Ce l'ho fatta, sto bene» - Il Messaggero - filimasini : Francesco Chiofalo operato per il tumore al cervello -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) “Ce l’ho fatta… Sto bene #andràtuttobene”, con questo post su “Facebook”tranquillizza tutti i suoi fan preoccupato per l’esito dela cui è stato sottoposto, infatti l’ex protagonista di “Uomini e donne” è stato è stato operato per un meningioma, una forma tumorale benigna. La foto lo vede fare il segno dell’ok sul letto dell’ospedale, il San Camillo di orma, dove i medici si sono occupati del suo caso. Sollevati tutti i suoi fan che hanno seguito con attenzione lo sviluppo della situazione e naturalmente la famiglia ed alcuni amici che erano presenti nella struttura ospedaliera. L’ultimo messaggio dirisaliva a prima del suo ingresso in camera operatoria, quando aveva confessato di temere di rimanere disabile dopo la rimozione del tessuto tumorale.