ERG cresce nel solare

Oroscopo di gennaio per i Gemelli : enERGie nuove e positive - cresce la voglia di amare : Il 2019 non inizia nel modo migliore per voi dei Gemelli, ancora distratti da quanto accaduto durante le festività. Esse sono state davvero impegnative ed hanno lasciato qualche strascico non proprio desiderato anche sulla forma fisica. Si consiglia quindi di riprendere l'attività fisica e magari di cominciare una dieta. Questo mese riuscirete comunque a riprendervi bene a partire dalla metà di gennaio. L'Oroscopo dell'amore Voi Gemelli dovete ...