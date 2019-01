Abbiamo trovato un altro lampo radio veloce che si ripete

UAE Emirates - Saronni si fa da parte : ‘Per Aru Abbiamo trovato una soluzione’ : Il grande rinnovamento della UAE Emirates per il 2019 è partito dai corridori ma ha coinvolto anche i tecnici e la dirigenza. Dopo una stagione deludente e un altro ciclo mercato in grande stile che ha portato in dote anche Fernando Gaviria, la squadra emiratina ha inserito dei nuovi Ds dalla lunga esperienza internazionale e modificato diversi ruoli. L’ultima novità è il passo indietro che ha deciso di fare Giuseppe Saronni: l’ex campione ha ...

Roma - Di Francesco soddisfatto : "Abbiamo ritrovato la nostra identità" : Eusebio Di Francesco si gode la pesante vittoria contro il Parma nell'ultima gara del girone di andata e guarda avanti. "Nelle ultime due gare ho visto tanta qualità in campo - ha spiegato il tecnico ...

Parma-Roma - Di Francesco : “Abbiamo ritrovato la nostra identità” : PARMA ROMA DI Francesco – Al termine del match vinto al Tardini contro il Parma il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Dazn e di Sky Sport. Ecco cosa ha detto. -> Leggi anche Pagelle Parma-Roma 0-2: highlights e tabellino del match Parma Roma Di Francesco commenta il match “Aver […] L'articolo Parma-Roma, Di Francesco: “Abbiamo ritrovato la nostra ...

Sampdoria - Ferrero : 'Sullo stadio Abbiamo trovato l'intesa - se poi...' : Noi tifiamo sempre affinché lei vinca, perché se lei vince lo fa anche la Samp e vince la parte di Genova con i colori più belli del mondo' ha detto a Primocanale il presidente doriano. 'Giovanna è e ...

Pamela Prati : 'Ho trovato l'amore - Abbiamo preso due bimbi in affido' : ... questo il futuro della showgirl, che è diventata famosa tra gli anni 80 e 90, quando è stata notata da Pingitore e ha ottenuto il ruolo di primadonna in diversi spettacoli teatrali e televisivi ...

MotoGp – Test Valencia - Pirro c’è nonostante il dolore alla spalla : “Abbiamo trovato la strada giusta da percorrere” : Michele Pirro parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota italiano collaudatore della Ducati valuta il nuovo motore della scuderia di Borgo Panigale Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando ...

Abbiamo trovato una classificazione per questi strani microbi : La scienza non sapeva bene in che regno mettere gli emimastigofori: secondo un nuovo studio è perché stanno in una categoria al di sopra

FABRIZIO CORONA E NINA MORIC - AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI CARLOS MARIA / "Abbiamo ritrovato la nostra famiglia' - IlSussidiario.net : FABRIZIO CORONA e NINA MORIC, affido condiviso di CARLOS MARIA. "Abbiamo trovato un accordo per nostro figlio". Le ultime notizie

