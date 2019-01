Siglato un accordo per aiutare le imprese a Ragusa

Siglato accordo tra il Comune di Modica e l'Università : Tornerà a svolgersi a Modica il corso di laurea in scienze del servizio sociale. Il consiglio comunale ha infatti votato per il rinnovo di accordo

Plastica - in Europa Siglato l'accordo per la riduzione degli oggetti monouso : Dopo oltre dodici ore di negoziato, le istituzioni Ue hanno raggiunto l accordo che prevede restrizioni alla commercializzazione e all uso di oggetti monouso in Plastica. Dal 2021 saranno vietati ...