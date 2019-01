LG presenta al CES 2019 un televisore dallo schermo arrotolabile

LG presenta al CES 2019 un televisione dallo schermo arrotolabile : Al CES 2019 è andata in scena la presentazione, da parte dall'azienda coreana LG, del Signature OLED TV R, un televisore a 65 pollici che sfrutta il concept, molto in voga da diversi mesi a questa parte, dei pannelli pieghevoli; idea che sembra rappresentare la nuova direzione verso cui navigheranno i dispositivi del futuro, smartphone in testa (con risultati quantomeno discutibili, almeno in queste prime fasi di rodaggio).Riprendendo l'articolo ...

Ces 2019 : Ibm presenta il primo computer quantistico commerciale : Ibm, la multinazionale statunitense dell'informatica, ha presentato in queste ore al Ces 2019 il primo computer quantistico commerciale. Non si tratta, in effetti, del primo computer quantistico mai progettato e nemmeno del più potente in assoluto, anzi. Comunque, si tratta del primo modello di computer quantistico non destinato alla ricerca pura. Infatti, il Q System One, questo il nome dato alla macchina, sarà il primo computer del suo genere ...

MSI presenta i suoi prodotti gaming premiati al CES 2019 : È giunto il momento di fare un riepilogo dei prodotti della linea gaming di MSI che hanno ricevuto il titolo di CES Innovation Honorees alla fiera 2019 di Las Vegas. L'azienda taiwanese, che quest'anno debutta con un nuovo CEO, è stata tra le protagoniste indiscusse, proponendo una ricca gamma hardware che spazia dai laptop ai PC desktop, passando per periferiche e accessori. Non solo: annunci futuri della compagnia riguarderanno esclusive ...

CES 2019 : GIGABYTE presenta il nuovo SSD AORUS RGB : GIGABYTE TECHNOLOGY continua ad alimentare il successo dei propri SSD M.2 PCIe Gen3 X4 infondendo estetica e stile al nuovo SSD AORUS RGB NVMe. presentato al CES, il nuovo SSD AORUS RGB è disponibile in due form factor, AIC ed M.2, ed offre una buona selezione di opzioni per quanto riguarda le capacità di archiviazione tradizionali. L'SSD AORUS RGB presenta illuminazione LED digitale ricca di colori, ed è il primo SSD sul mercato ad offrire la ...

Samsung al Ces presenta lo schermo componibile a Micro Led : Las Vegas, askanews, - Samsung al Ces di Las Vegas ha svelato non solo la sua nuova gamma di televisori 8K, sempre più grandi per soddisfare la fame di qualità per film e videogiochi ma anche una ...

CES 2019 : il parcheggio autonomo di Clarion presentato a Las Vegas : Le auto che parcheggiano autonomamente non sono più una novità. Sebbene non sia una tecnologia molto diffusa non è difficile trovare auto di un certo livello che ne siano dotate. Ad esempio in Germania, all’interno dell’aeroporto di Amburgo, è possibile trovare auto del gruppo Volkswagen che si muovono da sole grazie a speciali marker. La società giapponese Clarion, di proprietà Hitachi e famosa per i sistemi car-audio, presenta al CES di ...

CES 2019 : a Las Vegas Nissan presenta l’evoluzione dell’elettrica Leaf [GALLERY] : 1/25 ...

Garmin : al CES di Las Vegas la presentazione della nuova serie Drive : i nuovi Drive 52 , DriveSmart 55 e DriveSmart 65 presentano una grande novità : il 2019, infatti, segna l'ingresso nel mondo degli strumenti automotive della ricezione del sistema satellitare GALILEO ...

Al Ces di Las Vegas Hyundai presenta l'auto che cammina : Roma,, askanews, - l'auto che cammina sta per diventare realtà. Al Ces di Las Vegas, la fiera dedicata all'elettronica di consumo più importante al mondo, la sudcoreana Hyundai ha presentato il ...

Ricordate il Bimbo di ghiaccio? La sua storia commosse tutti : cosa gli è successo. Ogni mattina si presentava a scuola con la testa completamente ghiacciata. Eccolo oggi - a distanza di un anno : Ci sono storie e storie: quelle che finiscono con un nulla di fatto e quelle che invece trovano un lieto fine degno di un racconto della Disney. Come dimenticare la foto che rese celebre il bambino cinese dalla testa ghiacciata. Era gennaio, è passato un anno, dallo scatto incredibile del bambino di otto anni, il piccolo Wang Fuman, nella sua classe in un paesino dello Yunnan.. Il bambino, in quella foto, appariva con i capelli e le sopracciglia ...

CES 2019 : presentato a Las Vegas lo Chaffeur per guida autonoma secondo Toyota [GALLERY] : 1/14 ...

CES 2019 : ASUS presenta la sua nuova line up di prodotti gaming e lifestyle : ASUS ha presentato oggi al CES 2019 di Las Vegas la nuova gamma di prodotti lifestyle dedicata a professionisti, studenti, utenti di tutti i giorni e gamer.I prodotti in esposizione includono StudioBook S (W700), una workstation portatile con un sottile e ampio display da 15" equipaggiato con la scheda grafica NVIDIA Quadro, il primo di una nuova serie di laptop estremamente potenti progettati per i professionisti della creatività. ZenBook S13 ...

CES 2019 : presentato Weart - l’anello Made in Italy che riproduce il tatto a distanza : Un anello che trasmette la sensazione del tatto da una persona all’altra, anche a distanza, o la ricrea – associata a un film, a una musica, a un videogioco o alla realtà virtuale o aumentata – amplificando così le percezioni sensoriali. Si chiama Weart (Wearable Robotic Technology) la soluzione indossabile presentata oggi al CES di Las Vegas, la maggiore fiera mondiale dedicata alla tecnologia e all’innovazione. Weart può far percepire a chi lo ...

Ces 2019 - Samsung presenta la tv che si monta come un Lego : Las Vegas – C’è chi srotola e poi arrotola e chi invece scompone e ricompone. Di fronte alla rivale Lg, che inaugurando le conferenze di Ces 2019, ha annunciato una spettacolare tv srotolabile, Samsung ha tracciato quello che per l’azienda coreana sarà il futuro: la tv modulare. Vale a dire che potremo costruirla a piacimento, come fosse fatta di mattoncini Lego, per ottenere non solo le dimensioni desiderate e un rapporto ...